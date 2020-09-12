Папа Римский назвал секс и пищу божественным удовольствием

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Дмитрий Симоненко
Папа Римский отнес к
божественным удовольствиям вкушение пищи и занятие любовью. Крылатые высказывания
понтифика были собраны и опубликованы в книге TerraFutura, пишет New York Post.
Фото: REUTERS/Tony Gentile
"Удовлетворение
происходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, оно
просто божественное. Удовольствие от еды и наслаждение от секса приходят от
Бога", – философствует Папа Римский Франциск.
По его мнению,
наслаждение едой улучшает психологическое и физическое здоровье человека, а
секс делает любовь ярче и, к тому же, гарантирует сохранение человеческого
рода.
Более того,
наслаждаться этими вещами - не грех, как учили в прошлом "чрезмерно усердные"
церковные руководители, а осуждение церковью вкусовых и сексуальных
удовольствий "чрезмерной моралью… неправильной интерпретацией христианского
послания".
Взгляды, отвергающие такие основные аспекты жизни, "нанесли огромный вред, который все еще ощущается сегодня", - заявил 83-летний глава Римско-католической церкви.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в одном из соборов Британии появится фреска, где знаменитую библейскую Тайную вечерю изображают во главе с чернокожим Иисусом Христом.
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