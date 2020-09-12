kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.09.2020

BTC/USD

10393.46

ETH/USD

376.00

LTC/USD

49.18

НБУ 12.09.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество религия Папа Римский назвал секс и пищу божественным удовольствием
commentss НОВОСТИ Все новости

Папа Римский назвал секс и пищу божественным удовольствием

По мнению понтифика, наслаждаться едой и сексом - не грех, как этому учили в прошлом «чрезмерно усердные» церковные руководители, а осуждение церковью вкусовых и сексуальных удовольствий «чрезмерной моралью… неправильной интерпретацией христианского послания»

сегодня, 00:32
Автор:

Дмитрий Симоненко

Папа Римский отнес к божественным удовольствиям вкушение пищи и занятие любовью. Крылатые высказывания понтифика были собраны и опубликованы в книге TerraFutura, пишет New York Post.

Папа Римский назвал секс и пищу божественным удовольствием

Фото: REUTERS/Tony Gentile

"Удовлетворение происходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, оно просто божественное. Удовольствие от еды и наслаждение от секса приходят от Бога", – философствует Папа Римский Франциск.

По его мнению, наслаждение едой улучшает психологическое и физическое здоровье человека, а секс делает любовь ярче и, к тому же, гарантирует сохранение человеческого рода.

Более того, наслаждаться этими вещами - не грех, как учили в прошлом "чрезмерно усердные" церковные руководители, а осуждение церковью вкусовых и сексуальных удовольствий "чрезмерной моралью… неправильной интерпретацией христианского послания".

Взгляды, отвергающие такие основные аспекты жизни, "нанесли огромный вред, который все еще ощущается сегодня", - заявил 83-летний глава Римско-католической церкви.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в одном из соборов Британии появится фреска, где знаменитую библейскую Тайную вечерю изображают во главе с чернокожим Иисусом Христом.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!