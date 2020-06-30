"Тайная вечеря" с темнокожим Христом: британская церковь вступает в радикальную борьбу с расизмом

В Сент-Олбанском соборе, который находится в Великобритании, настоятель одобрил размещение картины художницы Лорни Мей Водсворт, которая изобразила "Тайную вечерю" из Евангелия с чернокожим Иисусом Христом. Об этом сообщается на сайте собора.

Так, настоятель англиканского храма выразил солидарность с антирасистским движением Black Lives Matter и уже в ближайшее время на стенах собора появится необычная вариация знаменитой картины Леонрадо Да Винчи с образом Христа, который прежде видеть приходилось очень немногим.

Художница написала это полотно еще в 2009 году, но ничего. кроме досужих обсуждений она не вызвала. Теперь ее картина станет символом отсутствия расовых клише в церкви.

"Жизнь темнокожих имеет значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в центр картину, написанную Лорни", - заявил настоятель собора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что газета The New York Times целиком изменила редакционную политику в разделе обозначений цветов "черный" и "белый" на фоне массовых протестов в Америке.





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