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Папа Римский назвал эгоистами тех, кто заводит кошек и собак, а не рождает детей

Папа Римский видит определенную форму эгоизма, когда люди не рожают детей, но заботятся о домашних любимцах

сегодня, 09:09
Автор:

Людмила Слободенюк
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Папа Римский назвал эгоистами тех, кто заводит кошек и собак, а не рождает детей

Папа Римский назвал эгоистами владельцев домашних животных. Фото GETTY IMAGES

Мнение об эгоистических мотивах людей, которые не рожают детей, а заводят домашних животных, Папа Франциск высказал в ходе обсуждения вопрос родительства в Ватикане на общей аудиенции. Эта позиция уже появилась в многочисленных зарубежных СМИ и получила негативную реакцию общества. Об этом пишет BBC, передает портал "Комментарии".

Папа Римский предположил, что люди, выбирающие домашних животных вместо детей, ведут себя эгоистично и обесценивают родительство.

"Сегодня мы видим форму эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда у них есть дети, однако у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей, которых бы они могли еще родить. Это является отрицанием отцовства и материнства, а это обесценивает нас, забирает нашу человечность", — сказал присутствующим Папа Франциск.

Также Папа Франциск добавил, что те, кто не могут иметь детей по каким-либо физиологическим причинам, должны рассматривать вопросы усыновления.

Кроме того, Папа затронул вопрос о количестве детей в одной семье и тех странах, где сейчас принято не рожать более 1-2 детей. Он назвал их государствами с "демографической зимой".

Это уже не первый раз Папа Римский вызывает острую реакцию в обществе своими высказываниями. Ранее, например, он говорил, что для того "чтобы быть хорошими католиками, не нужно размножаться, как кролики". Такую позицию он высказал после того, как пообщался с бывшими уличными детьми на Филиппинах, которых родители бросили, потому что не смогли о них позаботиться и содержать.

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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-59884801
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