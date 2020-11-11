Папа Франциск пообещал искоренить сексуальные отклонения у священников

Папа Франциск в своем первом комментарии после публикации скандального отчета о неправильном обращении Ватикана с делом экс-американского кардинала Теодора МакКэррика в среду пообещал положить конец сексуальным извращениям в церкви. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Vatican News

"Вчера был опубликован отчет о болезненном случае экс-кардинала Теодора МакКэррика. Я подтверждаю, что Церковь будет пытаться искоренить это Зло", — сказал Папа на своей еженедельной общей аудиенции.

Затем он закрыл глаза и беззвучно помолился.

В 450-страничном отчете говорится, что покойный Папа Иоанн Павел II продвинул МакКэррика в 2000 году, несмотря на слухи о его сексуальных домогательствах. В отчете также говорится, что в 2008 году бывший Папа Бенедикт отклонил предложения высших помощников МакКэррика провести церковное расследование "для установления истины и, если это будет оправдано, принять меры". Вместо этого ему сделали устное предупреждение и велели вести себя сдержанно.

Папа сделал данное заявление после независимого расследования, проведенного во вторник в Лондоне, в котором говорилось, что Римско-католическая церковь в Великобритании на протяжении десятилетий предавала свои моральные цели, защищая тех, кто подвергал детей сексуальному насилию, а не заботился об их жертвах.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в США 723 года тюрьмы получила мать, которая насиловала своих детей.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!