"Мама-монстр": 723 года тюрьмы для матери, которая насиловала своих детей

Мари Лешер (41 год) из Алабамы в США и ее муж Майкл Лешер в течение 10 лет насиловали двух своих дочерей в Фолквилле. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Мари Лешер и Майкл Лешер. New York Post

По сообщениям местных СМИ, пара Лешер насиловала своих дочерей, которым было по 13 и 16 лет. Мари Лешер, которая предстала перед судом в округе Морган в штате Алабама, была приговорена к 723 годам лишения свободы. Отмечено, что наказание, данное матери, было самым строгим из когда-либо существовавших. Майкла Лешера за аналогичные преступления приговорили к 438 годам лишения свободы. Подробности дела не раскрываются полицией.

Сексуальное насилие над девочками было замечено их учителями в школьные годы в 2007, после того как психолог увидела травму шеи у школьницы. Но прокуратура возобновила дело спустя многие годы, когда дочери уже выросли и были готовы дать показания, сообщили СМИ. Окружной прокурор Скотт Андерсон вынес приговор матери, заявив, что она "заслужила каждый его день".

Ранее "Комментарии" сообщали, что кандидат, умерший месяц назад от Covid-19, вошел в парламент в США. Дэвид Андал набрал 33 процента голосов, победив одного из самых сильных оппонентов в штате.

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