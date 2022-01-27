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Они – страдающий народ: Папа Римский возглавил день молитвы за мир в Украине

В день молитвы за Украину Папа Римский упомянул об исторических страданиях страны

сегодня, 11:34
Автор:

Карина Ожерельева
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Папа Франциск в среду, 26 января, возглавил день молитвы за мир в Украине, призывая к диалогу для разрешения противостояния Западу с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Они – страдающий народ: Папа Римский возглавил день молитвы за мир в Украине

Папа Франциск поздравляет людей во время еженедельной общей аудиенции в Ватикане - Reuters

В минувшее воскресенье Франциск призвал всех религиозных людей помолиться в среду за прекращение кризиса, заявив, что напряженность чревата безопасностью Европы и может принести серьезные последствия.

"Я прошу вас молиться за мир в Украине и делать это часто в течение дня", – сказал Франциск на своей еженедельной всеобщей аудиенции, добавив, что надеется, что "раны, страхи и разногласия" можно преодолеть.

Когда люди молились в Украине и других местах, Франциск сказал, что надеется, что "моления, которые сегодня поднимаются к небу, коснутся умов и сердец мировых лидеров, чтобы диалог мог преобладать, а общее благо было поставлено выше интересов партий".

Исходя из сценария, он напомнил, что во время Второй мировой войны в Украине погибло более пяти миллионов человек, и что люди там также подверглись голоду и "такой же жестокости".

Это было очевидной ссылкой на примерно 3-4 миллиона украинцев, погибших в начале 1930-х годов, когда советский диктатор Иосиф Сталин навязал коллективизацию сельского хозяйства и другую политику, направленную на уничтожение украинского национализма.

Трагедия, которую ряд стран признала формой геноцида, называется Голодомором и также известна как террор-голод или Большой голод.

"Они – страдающий народ", – сказал Папа об украинцах.

Министр иностранных дел Ватикана архиепископ Пол Галлахер возглавил молебен за мир в Украине в римской базилике, на котором присутствовал посол России в Ватикане, а также поверенный в делах посольств Украины и США.

В своей проповеди Галлахер сказал: "Еще более скандально то, что больше всего страдают от конфликтов не те, кто решает их начать, а прежде всего безоружные жертвы".

Как сообщали ранее "Комментарии", Папа Бенедикт признал, что дал ложные показания по делу о насильниках в церкви.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/day-prayer-ukraine-pope-recalls-countrys-historical-suffering-2022-01-26/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:07

Причина страждань та занепаду/корупції - кричуща непорядність патріотів. Про це треба казати вголос, щоб не заохочувати патріотів до корупції та проїдання країни.

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