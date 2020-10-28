Общими молитвами: у Патриарха Кирилла и его родни нашли недвижимость стоимостью 3 млн долларов

Издание "Проект" провело расследование, в результате которого выяснило, что Патриарх Кирилл и его две троюродных сестры владеют недвижимостью стоимостью 3 млн долларов.

Фото: РБК

Настоятель церкви и его родственницы — 73-летняя Лидия Леонова и 63-летняя Елена Холодова имеют квартиры в Москве, Петербурге и дом в Подмосковье. Сообщается, что площадь одной из личных квартир Патриарха составляет 145 квадратных метров, а ее стоимость порядка 70 млн рублей. Расположены апартаменты в Доме на набережной Москвы с видом на Кремль.

Ранее СМИ сообщали, что во владении настоятеля РПЦ находится 20 резиденций, а также шале во Швейцарии.

Издание также утверждает, что ни один из фактов владения роскошной недвижимостью Патриархом Кириллом не становился предметом разбирательств внутри Русской Православной Церкви. В патриархии на вопрос о происхождении апартаментов также не отвечают.

К слову, многие СМИ не раз приписывали Патриарху баснословное состояние, которое оценивается миллиардами долларов, а также владение яхтой, собственным автопарком и дорогими аксессуарами.

Напомним, что ранее "Комментарии" упоминали о том, что Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о богатстве православных священников.









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