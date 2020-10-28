kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.10.2020

BTC/USD

13190.61

ETH/USD

386.47

LTC/USD

56.18

НБУ 28.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество религия Общими молитвами: у Патриарха Кирилла и его родни нашли недвижимость стоимостью 3 млн долларов
commentss НОВОСТИ Все новости

Общими молитвами: у Патриарха Кирилла и его родни нашли недвижимость стоимостью 3 млн долларов

По неподтвержденной информации, состояние настоятеля Русской Православной церкви оценивается в 4-8 миллиардов долларов

сегодня, 16:55
Автор:

Елизавета Черных

Издание "Проект" провело расследование, в результате которого выяснило, что Патриарх Кирилл и его две троюродных сестры владеют недвижимостью стоимостью 3 млн долларов. 

Общими молитвами: у Патриарха Кирилла и его родни нашли недвижимость стоимостью 3 млн долларов

Фото: РБК

Настоятель церкви и его родственницы — 73-летняя Лидия Леонова и 63-летняя Елена Холодова имеют квартиры в Москве, Петербурге и дом в Подмосковье. Сообщается, что площадь одной из личных квартир Патриарха составляет 145 квадратных метров, а ее стоимость порядка 70 млн рублей. Расположены апартаменты в Доме на набережной Москвы с видом на Кремль.

Ранее СМИ сообщали, что во владении настоятеля РПЦ находится 20 резиденций, а также шале во Швейцарии. 

Издание также утверждает, что ни один из фактов владения роскошной недвижимостью Патриархом Кириллом не становился предметом разбирательств внутри Русской Православной Церкви. В патриархии на вопрос о происхождении апартаментов также не отвечают. 

К слову, многие СМИ не раз приписывали Патриарху баснословное состояние, которое оценивается миллиардами долларов, а также владение яхтой, собственным автопарком и дорогими аксессуарами. 

Напомним, что ранее "Комментарии" упоминали о том, что Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о богатстве православных священников. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ