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Главная Новости Общество религия Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал не верить слухам о богатстве православных священников
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Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал не верить слухам о богатстве православных священников

Скандальный московский патриарх Кирилл в очередной раз рассказал, что его огорчает, что люди легко подвергаются обману

сегодня, 19:25
Автор:

Екатерина Белоброва
Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал не верить слухам о богатстве православных священников

Глава Русской православной церкви Московского патриархата Кирилл заявил, что в мире регулярно возникают слухи о роскошной жизни православных носителей санов, что вообще не соответствует истине. Об этом передает российское издание "Сноб".

Так, во время проведения литургии в одном из храмов в центре Москвы, патриарх заявил, что доверчивостью к подобным наветам страдают не только миряне, но и сами служители культа. 

"Совсем недавно давно знакомый мне архиерей обратился за материальной помощью под предлогом, что у меня, согласно общеизвестной информации, есть в личном распоряжении шесть миллиардов долларов. Значит, этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", - отметил патриарх.

Кирилл добавил, что если священнослужители начнут говорить "сильным мира сего" то, что им приятно слышать вместо "божественной правды", церковь "на руках носить будут".

егодня такого не происходит, и это, по его мнению, свидетельствует о том, что она "стремится тихим голосом обращаться к людям со словом, исполненным божественной правды", - заключил в своем послании глава РПЦ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в священном Синоде РПЦ категорически раскритиковали суррогатное материнство, назвав его "уродливым явлением".


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