Митрополит Епифаний отреагировал на запрет РПЦ в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал православных украинцев сбросить российское ярмо. Он заявил, что ПЦУ открыта к диалогу без предпосылок. Как передает портал "Комментарии", такое заявление митрополит Епифаний сделал в эфире общенационального телемарафона.
Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что этот призыв недавно был сказан митрополиту Онуфрию и тем, кто находится с ним.
По его словам, многие общины в Украине приняли соответствующее решение и присоединились к поместной украинской православной церкви. Митрополит отметил, что для перехода община должна собрать собрание, принять соответствующее решение и внести изменения в собственный устав.
По его словам, каждая община, согласно украинскому законодательству, и согласно новому принятому закону, имеет возможность изменить свою юрисдикцию. Украинская церковь открыта и готова к единению в это непростое время испытания войной, когда агрессор пытается уничтожить украинский народ.
Читайте также на портале "Комментарии" — что изменит закон о запрете УПЦ МП: почему его приняли именно сейчас.
Новости