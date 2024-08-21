Митрополит Епифаний отреагировал на запрет РПЦ в Украине

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал православных украинцев сбросить российское ярмо. Он заявил, что ПЦУ открыта к диалогу без предпосылок. Как передает портал "Комментарии", такое заявление митрополит Епифаний сделал в эфире общенационального телемарафона.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Фото: из открытых источников

"В парламенте поддержали этот законопроект (о запрете РПЦ — ред.) и в первом, и во втором чтении. Поэтому мы имеем действительно соответствующее историческое сейчас решение. Закон дает возможность всем еще не сделавшим религиозным структурам действительно полностью освободиться от контроля Москвы. И мы со своей стороны снова и снова призываем всех православных в Украине, которые еще этого не сделали, сбросить, наконец, это российское ярмо. Мы открыты к диалогу без предпосылок", — сказал предстоятель ПЦУ.

Он подчеркнул, что этот призыв недавно был сказан митрополиту Онуфрию и тем, кто находится с ним.

"Украина является демократическим государством и гордится высокими стандартами свободы совести. Но агрессор не должен иметь возможности использовать нашу свободу против нас самих", — добавил он.

По его словам, многие общины в Украине приняли соответствующее решение и присоединились к поместной украинской православной церкви. Митрополит отметил, что для перехода община должна собрать собрание, принять соответствующее решение и внести изменения в собственный устав.

"Поэтому мы обращаемся, мы открыты, мы протянули нашу руку митрополиту Онуфрию, епископату и духовенству с призывом начать диалог без предварительных условий. Мы обращаемся к верным. Ведь от них зависит наше общее украинское будущее", – отметил митрополит.

По его словам, каждая община, согласно украинскому законодательству, и согласно новому принятому закону, имеет возможность изменить свою юрисдикцию. Украинская церковь открыта и готова к единению в это непростое время испытания войной, когда агрессор пытается уничтожить украинский народ.

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