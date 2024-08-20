Что изменит закон о запрете УПЦ МП: почему его приняли именно сейчас

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Тем самым, фактически сделав решительный шаг в сторону запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). О чем говорит такое решение? Почему принято именно сейчас? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запрет УПЦ МП. Фото из открытых источников

Деятельность УПЦ МП стала фактором национальной безопасности

Политолог Владимир Цыбулько так прокомментировал ситуацию:

"Зашкварная" деятельность украинского филиала "кагебистской" РПЦ, уже долгое время была большим раздражителем для общества. Оно и без того травмировано войной. Однако действия отдельных представителей УПЦ МП вообще удивляли, как дикость. Чего только стоят призывы идти в храмы во время ковида, так и полным пренебрежением к закону, как массовая пьяная езда на автомобилях. Но война открыла еще одну страницу этой псевдорелигиозной организации – коллаборации! Работа на агрессора! И это уже стало фактором национальной безопасности!".

Что касается принятого закона, то эксперт отмечает – создается впечатление, что власти сохранили для себя вариант использования этой религиозной организации как вспомогательного технологического звена для выборов.

"Ведь "слуги" как наследники Партии регионов видели, как умело старшие товарищи пользовались на выборах этой сетью. Закон позволяет этой структуре маргинализироваться не спеша, и еще раз, как минимум, послужить не столько Христу, как Мамоне!", – прокомментировал Владимир Цыбулько.

Нельзя служить сразу Богу и Мамоне

Политолог Валерий Дымов отметил, что начать комментирование голосования Верховной Рады следует, вспомнив слова из Священного Писания. "Никто не может служить двум господам, потому что или одного возненавидит, а другого будет любить, или будет держаться одного, а другоим пренебрегать" – так сказано в священном писании Евангелие от Матфея 6:24-25. Там также говорится, напоминает политолог, что нельзя служить сразу Богу и Мамоне.

"Мы прекрасно понимаем, для чего Московская церковь, которая была орудием давней российской политики по шовинизму и порабощению народов, держала до недавнего времени и Московский патриархат в Украине, так называемую УПЦ МП, и тех людей, которые не хотели принятия такого закона, который наконец прервал пуповину между Украинской церковью и русским шовинизмом, который использовал религию для порабощения в духовном аспекте украинцев. Поэтому на самом деле Верховная Рада не могла не принять этот закон. Мы увидели на временно оккупированных территориях, кому действительно служили московские попы. Украинцы увидели, как на самом деле представители УПЦ МП отказывались отпевать ребят, павших за свободу и независимость Украины. В том числе за попов, которые были в тех селах и поселках, городах, которые отказывались в отпевании. Украинцы увидели, что нельзя пренебрегать таким вопросом как духовная оккупация Украины. И, когда депутаты, кстати, правильно делая, запрещали пророссийские каналы, то возникал логичный вопрос: почему они так же не поступили по отношению к русской церкви", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он обратил внимание, что многочисленные опросы показывали, что депутаты идут против воли народа, откладывая вопрос о запрете филиала РПЦ в Украине.

"Все также видели, как некоторые народные депутаты пытались спекулировать на этом вопросе. В том числе, это касается спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, который на месяц отправил парламент якобы работать на округах, а на самом деле просто ожидалось политическое решение из Офиса президента. Теперь же депутаты уже не могли не принять этот закон. Тем более что он был подан от правительства. И сейчас, если бы народные избранники не проголосовали за данный закон, то это выглядело бы не совсем комильфо. Понятно, что они считали голоса, но после того, как президент созвал Совет церквей, как было принято политическое решение, не возникало вопросов, что этот закон может быть не принят", – отметил Валерий Дымов.

Что касается вопроса, почему именно сейчас был принят данный закон, то эксперт говорит, что, конечно, данный вопрос нужно было решать гораздо раньше.

"Украинцы хотели такого решения, но каким образом оно могло быть принято, когда еще недавно в советниках Офиса президента был Сергей Трофимов, известный тем, что до широкомасштабного вторжения попивал чаек с митрополитом УПЦ МП Онуфрием. К тому же раньше все помним, что были центральными такие тезисы, как "Сойдемся посередине" или "Не важно, какое название той или иной улицы", — отметил эксперт.

Валерий Дымов считает, что реализация этого закона будет безболезненной. К тому же он не воспринимает всерьез слухи о заявлениях о возможном несогласии с данной политикой Украины кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

"Но чуйка и здравый смысл, что народ не простит власти того, что она не проводит духовной деоккупации Украины, сработала. Сейчас есть девять месяцев для того, чтобы каждая община, которая является паствой церкви Московского патриархата, порвала связи с РПЦ и вернулась в единую Православную церковь Украины. Этот процесс будет безболезненным, как был безболезненным и процесс перехода на новоюлианский календарь, и никаких проблем и расколов мы не увидели уже в прошлом году", – подытожил Валерий Дымов.

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