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Главная Новости Общество религия Купание не смывает грехи: священники развенчали миф о главной традиции Крещения
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Купание не смывает грехи: священники развенчали миф о главной традиции Крещения

Многие думают, что это смывает грехи и является древней украинской традицией

сегодня, 16:46
Автор:

Любовь Блажко

Все православные празднуют Крещение 19 января. И самой популярной традицией праздника является купание в прорубе в виде креста. Большинство людей делают это, потому они уверены, что купание поможет очиститься от грехов, но все оказалось немного иначе. 

Купание не смывает грехи: священники развенчали миф о главной традиции Крещения

В УПЦ рассказали про Крещение (фото: pravlife.org)

Так, на странице Украинской Православной Церкви в социальных сетях появилась публикация, которая полностью опровергает популярное убеждение. 

"Абсолютно ошибочным является суждение, что купание в ледяной воде после освящения смывает все грехи. Каким образом их можно смыть? Разве сам физический акт погружения в освященную воду, без покаяния в грехах, может привести к их преодолению? Ни церковного предписания для совершения такого действа в праздник Богоявления нет. Дорога к вечной блаженной жизни и спасению лежит исключительно через искреннее раскаяние в грехах, молитву и любовь к Богу и к нашим ближним. Освободить душу от греха может только Господь, видя ваше искреннее покаяние и участие в Таинствах Исповеди и Причастия", — говорится в сообщении. 

Авторы данного поста подчеркивают, что церковь не имеет ничего против, чтобы люди окунались в прорубь в этот день. Однако не стоит безмолвно верить в то, что лишь одно это действие избавит от всех грехов. 

Как сообщало издание "Комментарии", что нельзя делать в Крещение. Во вторник, 19 января, в Украине будут отмечать Крещение Господне. Для православных этот праздник является одним из самых главных, он посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.
Также мы писали, оздоравливает ли купание на Крещение. Несмотря на то, что большинство людей полагают, что купание на Крещение Господне является не только безопасным для здоровья, а еще и помогает укрепить иммунитет, следует помнить, что это не совсем так. В Центре общественного здоровья Украины рассказали, действительно ли одноразовое купание на Крещение может укрепить организм. 


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Источник: https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/3668260533250061
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