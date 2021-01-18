Крещение Господне 2021: что нельзя делать в праздник

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Любовь Блажко
Во вторник, 19 января, в Украине будут отмечать Крещение Господне. Для православных этот праздник является одним из самых главных, он посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Об этом пишет obozrevatel.
Крещение 2021 Украина. Фото: obozrevatel
На Крещение в храмах совершают праздничную службу. 18 января впервые в году освящают воду, верующие придерживаются строгого поста до конца богослужения.
После богослужения принято отпускать в небо белых голубей – это символ явления Святого Духа, а также знак, означающий окончание рождественских праздников.
Женщины умываются в этот праздник снегом и льдом – это дарит молодость и красоту. Вода, которая освящена на Крещение, считается целебной на протяжении всего года. Ее принято пить натощак с просфорой и молитвой, а также умывать ею детей, когда те болеют.
Самая популярная традиция праздника – купание в проруби в виде креста. Если верить древним традициям, то это очищает человека духовно.
Что категорически нельзя делать:
- стирать, убирать, заниматься рукоделием;
- злиться, ругаться, обижать других;
- употреблять алкоголь и есть перед купанием – церковь считает это большим грехом.
- набирать святую воду с дурными помыслами;
- женщинам для купания лучше надеть закрытую рубашку (желательно новую), поскольку в купальнике или белье купаться в проруби нельзя;
- гадать.
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