Красная горка-2022: что можно и нельзя делать в этот праздник

В первое воскресенье после Пасхи, а в 2022 году оно приходится на 1 мая, православные и греко-католики отмечают Красную горку, или Фомину неделю. Что это за праздник? Каких традиций и запретов необходимо придерживаться?

Красная горка 2022 / Фото: Википедия

Согласно церковным преданиям, в этот день Иисус Христос явился апостолу Фоме. Он стал единственным, кто усомнился в чуде, поэтому и получил прозвище Неверующий. Этот праздник называют Красная горка — Антипасха, что в переводе означает "повторение, подобие Пасхи". В некоторых регионах так называют поминальный день — Радоницу, но по религиозному календарю, она припадает на вторник, 3 мая.

На Антипасху в храмах проводится последняя литургия по пасхальному чину. Во время богослужения читается отрывок из Евангелия об уверовавшем апостоле Фоме.

Как правило, этот день отмечается шумно и весело, в селах устраивали гуляния с различными играми и хороводами, где парни и девушки могли повстречать свою любовь. Незамужние девушки на Красную горку гадали на суженого, а, чтобы на долго сохранить молодость, утром умывались холодной водой из колодца или ручья.

К слову, в этот день можно проводить свадьбы и венчания, он считается благоприятным и сулит влюбленным долгую и счастливую жизнь.

Что нельзя делать 1 мая?

- постарайтесь в этот праздник ни с кем не ссориться;

- по возможности не сидите дома и не грустите;

- не выбрасывайте еду;

- не работайте на огороде и не занимайтесь другой тяжелой работой;

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в последний месяц весны больших религиозных праздников нет, но православные отмечают ряд важных дат. Каких именно?

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