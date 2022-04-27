Красная горка-2022: что можно и нельзя делать в этот праздник

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В
первое воскресенье после Пасхи, а в 2022 году оно приходится на 1 мая,
православные и греко-католики отмечают Красную горку, или Фомину неделю. Что
это за праздник? Каких традиций и запретов необходимо придерживаться?
Красная горка 2022 / Фото: Википедия
Согласно
церковным преданиям, в этот день Иисус Христос явился апостолу Фоме. Он стал
единственным, кто усомнился в чуде, поэтому и получил прозвище Неверующий. Этот
праздник называют Красная горка — Антипасха, что в переводе означает
"повторение, подобие Пасхи". В некоторых регионах так называют
поминальный день — Радоницу, но по религиозному календарю, она припадает на
вторник, 3 мая.
На
Антипасху в храмах проводится последняя литургия по пасхальному чину. Во время
богослужения читается отрывок из Евангелия об уверовавшем апостоле Фоме.
Как
правило, этот день отмечается шумно и весело, в селах устраивали гуляния с
различными играми и хороводами, где парни и девушки могли повстречать свою
любовь. Незамужние девушки на Красную горку гадали на суженого, а, чтобы на
долго сохранить молодость, утром умывались холодной водой из колодца или ручья.
К
слову, в этот день можно проводить свадьбы и венчания, он считается
благоприятным и сулит влюбленным долгую и счастливую жизнь.
Что
нельзя делать 1 мая?
-
постарайтесь в этот праздник ни с кем не ссориться;
-
по возможности не сидите дома и не грустите;
-
не выбрасывайте еду;
-
не работайте на огороде и не занимайтесь другой тяжелой работой;
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в последний месяц весны больших
религиозных праздников нет, но православные отмечают ряд важных дат. Каких именно?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости