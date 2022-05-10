Какой церковный праздник отмечается 10 мая и что нельзя делать

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Светлана Шкурупий
Во
вторник, 10 мая, православные чтят память священномученика Симеона, епископа
Иерусалимского. Что это за праздник и что в этот день делать не желательно?
Церковные праздники в мае 2022 (фото из открытых источников)
Известно,
что в зрелом возрасте Симеон увидел чудеса Господа Иисуса Христа, уверовал в
Него и стал одним из 70-ти апостолов. Святой Симеон проповедовал учение
Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение.
В
народе этот день называют Семен Ранопашец, 10 мая люди начинали пахать поля уже
по всей стране, во всю шли работы на огородах и в садах. И принято было петь — кто споет песню, того
ждет счастье и удача.
Но
этот день считался и весьма опасным. В народе говорили, что на Семена Ранопашца
на свет выбирается нечистая сила, которая с полей может проникнуть в жилище или
хлев, чтобы согреться. Она могла принять звериный образ. Крестьянам нужно было
быть на чеку, чтобы не пригреть ее.
Что
не желательно делать 10 мая?
-
нельзя открывать окна, чтобы через них не проникла нечистая сила;
-
не стоит трогать насекомых, собак, змей, потому что они могут сильно укусить;
-
не показывайте никакому свои дороги вещи и не хвастайтесь достатком, чтобы не привлечь
воров и недоброжелателей;
-
не выбрасывайте остатки еды и питья.
Приметы на 10 мая:
-
Если будет идти дождь — будет много хлеба;
-
Облака быстро плывут — к ухудшению погоды;
-
Вечерний туман обещает потепление;
Напомним,
какие праздники православные христиане отмечают в мае 2022 года.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в мае на огороде всегда много
работы: эксперты рассказали, в какие дни и какие культуры стоит сажать.
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