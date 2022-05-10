Какой церковный праздник отмечается 10 мая и что нельзя делать

Во вторник, 10 мая, православные чтят память священномученика Симеона, епископа Иерусалимского. Что это за праздник и что в этот день делать не желательно?

Церковные праздники в мае 2022 (фото из открытых источников)

Известно, что в зрелом возрасте Симеон увидел чудеса Господа Иисуса Христа, уверовал в Него и стал одним из 70-ти апостолов. Святой Симеон проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение.

В народе этот день называют Семен Ранопашец, 10 мая люди начинали пахать поля уже по всей стране, во всю шли работы на огородах и в садах. И принято было петь — кто споет песню, того ждет счастье и удача.

Но этот день считался и весьма опасным. В народе говорили, что на Семена Ранопашца на свет выбирается нечистая сила, которая с полей может проникнуть в жилище или хлев, чтобы согреться. Она могла принять звериный образ. Крестьянам нужно было быть на чеку, чтобы не пригреть ее.

Что не желательно делать 10 мая?

- нельзя открывать окна, чтобы через них не проникла нечистая сила;

- не стоит трогать насекомых, собак, змей, потому что они могут сильно укусить;

- не показывайте никакому свои дороги вещи и не хвастайтесь достатком, чтобы не привлечь воров и недоброжелателей;

- не выбрасывайте остатки еды и питья.

Приметы на 10 мая:

- Если будет идти дождь — будет много хлеба;

- Облака быстро плывут — к ухудшению погоды;

- Вечерний туман обещает потепление;

Напомним, какие праздники православные христиане отмечают в мае 2022 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в мае на огороде всегда много работы: эксперты рассказали, в какие дни и какие культуры стоит сажать.

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