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Какой церковный праздник отмечается 10 мая и что нельзя делать

Украинцам напомнили, какой церковный праздник отмечается 10 мая и что не желательно делать в этот день

сегодня, 01:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Во вторник, 10 мая, православные чтят память священномученика Симеона, епископа Иерусалимского. Что это за праздник и что в этот день делать не желательно?

Какой церковный праздник отмечается 10 мая и что нельзя делать

Церковные праздники в мае 2022 (фото из открытых источников)

Известно, что в зрелом возрасте Симеон увидел чудеса Господа Иисуса Христа, уверовал в Него и стал одним из 70-ти апостолов. Святой Симеон проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение. 

В народе этот день называют Семен Ранопашец, 10 мая люди начинали пахать поля уже по всей стране, во всю шли работы на огородах и в садах.  И принято было петь — кто споет песню, того ждет счастье и удача.

Но этот день считался и весьма опасным. В народе говорили, что на Семена Ранопашца на свет выбирается нечистая сила, которая с полей может проникнуть в жилище или хлев, чтобы согреться. Она могла принять звериный образ. Крестьянам нужно было быть на чеку, чтобы не пригреть ее.  

Что не желательно делать 10 мая?

- нельзя открывать окна, чтобы через них не проникла нечистая сила;

- не стоит трогать насекомых, собак, змей, потому что они могут сильно укусить;

- не показывайте никакому свои дороги вещи и не хвастайтесь достатком, чтобы не привлечь воров и недоброжелателей;

- не выбрасывайте остатки еды и питья.

Приметы на 10 мая:

- Если будет идти дождь — будет много хлеба;

- Облака быстро плывут — к ухудшению погоды;

- Вечерний туман обещает потепление;

Напомним, какие праздники православные христиане отмечают в мае 2022 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в мае на огороде всегда много работы: эксперты рассказали, в какие дни и какие культуры стоит сажать.


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Источник: https://www.unian.net/lite/holidays/narodnyy-prazdnik-10-maya-2022-obychai-primety-chto-nelzya-delat-11818989.html
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