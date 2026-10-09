Какой церковный праздник 9 октября: необычный запрет этого дня

9 октября по новому календарю украинская православная церковь вспоминает апостола Иакова Алфеева — одного из двенадцати учеников Христа, принявшего мученическую смерть за свою проповедь. У этого дня есть свои традиции, обычаи и приметы.

Приметы 9 октября. Фото: из открытых источников

В народе день называют Яковом Студеным, Яковом Дровопильцем и Днем первой каши. К этому времени усиливаются холода, начинается активная заготовка дров на зиму, а на столе появляется каша из крупы нового урожая. Считается, что такое блюдо приносит семье достаток, здоровье и удачу на весь год.

Яков Студеный считается днем труда — безделье в эту дату не приветствуется.

С Яковом Студеным связано немало народных запретов, и один из главных касается еды и гостеприимства. Если в доме накрывают стол, гостю не принято отказываться от угощения — считается, что сытый гость приносит семье достаток, а отказ от трапезы может лишить хозяев благополучия.

Есть необычный запрет, связанный с одеждой и обувью: их стараются сегодня не ремонтировать. По поверью, починенная вещь долго не прослужит, а работа с иглой или другими острыми предметами может закончиться порезом или уколом.

Приметы дня подсказывают, какой будет погода и когда ждать зиму. Если розовое небо вечером — к ясной и теплой погоде. Дождь с утра — к скорому похолоданию и снегу. Дождь со снегом — к оттепели в январе. Лисицы громко лают — погода вскоре испортится.

Если вишня полностью сбросила листья, считай, что зима уже близко.

Именины 22 октября отмечают Максим, Петр и Яков.

Говорят, что рожденные сегодня обладают особым обаянием и харизмой. Они легко становятся душой компании, проявляют лидерские качества и умеют заботиться о близких. Рядом с такими людьми окружающие чувствуют себя как за каменной стеной.

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