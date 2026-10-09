Яке церковне свято 9 жовтня: незвичайна заборона цього дня

9 жовтня за новим календарем українська православна церква згадує апостола Якова Алфєєва – одного з дванадцяти учнів Христа, який прийняв мученицьку смерть за свою проповідь. Цього дня є свої традиції, звичаї та прикмети.

Прикмети 9 жовтня. Фото: із відкритих джерел

У народі цей день називають Яковом Студеним, Яковом Дроворубом і Днем першої каші. До цього часу холоди посилюються, починається активне заготівля дров на зиму, а на столі з’являється каша з крупи нового врожаю. Вважається, що така страва приносить родині достаток, здоров’я та удачу на весь рік.

Яків Студений вважається днем праці — неробство цієї дати не вітається.

З Яковом Студеним пов'язано чимало народних заборон, і одна з головних стосується їжі та гостинності. Якщо в будинку накривають стіл, гостю не прийнято відмовлятися від частування — вважається, що ситий гість приносить достатку сім'ї, а відмова від трапези може позбавити господарів благополуччя.

Є незвичайна заборона, пов'язана з одягом та взуттям: їх намагаються сьогодні не ремонтувати. За повір'ям, полагоджена річ довго не прослужить, а робота з голкою або іншими гострими предметами може закінчитися порізом або уколом.

Прикмети дня підказують, якою буде погода та коли чекатиме зиму. Якщо рожеве небо увечері — до ясної та теплої погоди. Дощ із ранку — до швидкого похолодання та снігу. Дощ зі снігом — до відлиги у січні. Лисиці голосно гавкають — погода незабаром зіпсується.

Якщо вишня повністю скинула листя, то вважай, що зима вже близько.

Іменини 22 жовтня відзначають Максим, Петро та Яків.

Кажуть, що народжені сьогодні мають особливу чарівність і харизму. Вони легко стають душею компанії, виявляють лідерські якості та вміють дбати про близьких. Поруч із такими людьми оточуючі почуваються як за кам'яною стіною.

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