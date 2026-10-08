Какой церковный праздник 8 октября: что сегодня категорически запрещено

8 октября по новому церковному календарю православные вспоминают преподобную Пелагию Антиохийскую. Считается, что именно с этой даты осень окончательно вступает в свои права.

Приметы 8 октября. Фото: из открытых источников

В народе день называют Палашки. Сегодня принято доставать теплые вещи — куртки, шубы, шапки и рукавицы — проверять, не нужен ли ремонт, и зашивать прохудившиеся карманы. Считается, что дырявый карман может "выпустить" из дома деньги. Также сегодня принято заносить в погреба и подвалы соленья и консервацию.

Церковь, как и всегда, напоминает о недопустимости ссор, обид, сквернословия, зависти, жадности и осуждения. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, если есть такая возможность – это считается большим грехом.

В народе сегодня строго не приветствуется лень – считается, что бездельников, пренебрегающих традициями, ждет нищета и холодная зима. Не стоит сплетничать, обсуждать и осуждать родных и знакомых — за такое злословие, по поверью, можно поплатиться здоровьем, а ругань и сквернословие сулят нарушителям как крупные, так и мелкие неприятности. Пелагея, говорят, вообще не любит пустых разговоров — болтунов и сплетников, по примете, ждет целая полоса неудач.

Есть и необычные народные запреты: сегодня стараются не вырубать старые деревья – считается, что в них обитают души умерших, а скрип ветвей на ветру – это их голос. Нарушивший этот запрет, по поверью, весь год будет страдать от болей в костях.

Приметы дня подсказывают, какими будут ближайшие недели и зима. Если тихий и ясный день сегодня — такая погода простоит еще три недели. Северный ветер — к холодной зиме, южный — к мягкой, западный — к снежной. Облака плывут низко — скоро грянут морозы. На березах еще держатся листья — зима придет нескоро, а снег ляжет поздно.

Также если к этому времени в лесу еще есть грибы, значит, холода тоже еще не близко.

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