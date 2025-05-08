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Какой церковный праздник 8 мая: запреты и приметы дня

8 мая по новому православному календарю воздают почести евангелисту и апостолу-последователю Иисуса Христа Иоанну Богослову

сегодня, 06:35
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Кравцев Сергей

8 мая в новом календаре украинской церкви — день Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов Христа и его любимого ученика. Иоанн очень почитается у православных, в народе день так и прозвали – Иван Богослов. Также сегодня в Украине поминают погибших во Второй мировой войне.

Какой церковный праздник 8 мая: запреты и приметы дня

Приметы 8 мая. Фото из открытых источников

К святому Иоанну, как к ходатаю за всех нас перед Богом, обращаются с просьбами вылечить от недугов, помочь в разных жизненных случаях, разобраться в семейных проблемах, просят о семейном счастье. Рыбаки молятся святому о хорошем улове.

В поминальные дни верующие идут в храм, чтобы помолиться, несут так называемые панихидки – продукты на помин, хотя это и не является обязательным. 

Святой Иоанн всегда очень почитался в народе. На Ивана Богослова принято печь так называемые обетные пироги – ими угощают малоимущих и соседей. Это считается особенно хорошей приметой, сулящей Божью милость.

В день Иоанна Богослова запрещается ругаться, злословить, сплетничать и обманывать. Нельзя лениться и отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют в праздник одалживать хлеб и соль — это к бедности.

Наблюдая за погодой в этот день, наши предки пытались узнать, какой она будет в дальнейшем. Так, если небо с утра красное – пойдет дождь. Пошел дождь – будут грибы, выяснилось солнце – грибов не будет. Солнце очень яркое на закате – хорошая погода установится на несколько дней. Также смотрели, если к этому времени уже зацвела черемуха – лето будет с дождями.

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Также издание "Комментарии" сообщало – 7 мая: главные запреты и приметы дня.



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