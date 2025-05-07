7 мая: главные запреты и приметы дня

7 мая по новому стилю – день Любечской иконы Богородицы, которая чудесным образом явилась в XI веке. В народе – праздник Купальница.

Приметы 7 мая. Фото из открытых источников

Любечская икона Богородицы считается чудотворной. Икона имеет удивительную историю, а назвали ее в честь города Любеч, который находится возле Чернигова. Согласно преданию, образ явился в XI веке в городе Любеч одному из его жителей. В семье у мужчины, который был небогатым мясником, случилось горе: его жена и двое сыновей погибли. С горя он ушел, сел в лодку и поплыл по Днепру. Там же и уснул, а когда проснулся, то оказалось, что он на берегу Любеча и там же обнаружил икону Богородицы. Мужчин стал молиться перед образом, а затем вместе с ним отправился домой. Какого же было его удивление, когда он застал всю семью живыми и здоровыми.

Известно также, что в 1653 году икону перенесли в Киев, чтобы сохранить ее от нападения поляков на Чернигов. Образ поместили в Софийский собор, но после революции икону утратили. В соборе, а также в Спасо-Преображенском храме в Любече остались списки чудотворной святыни.

В народе сегодняшний день прозвали Купальница, он имеет интересный обычай. В старину с утра в ведро (или ведра) набирали воду и ставили греться на солнце, а в обед эту воду пили и умывались ею (иногда и купались). В народе говорят, что вода на Купальницу имеет особые целебные свойства.

В этот день нельзя грешить повседневными грехами: ссориться, мстить, завидовать, сплетничать и лениться. Отказывать в помощи людям и животным также нельзя, особенно, если можешь помочь.

Народные приметы дня предостерегают от любых начинаний.

По приметам наши предки пытались узнать погоду в этом месяце, а также в сентябре. Если ласточки летают над землей – собирается дождь, а, если высоко – будет ясно. Радуга с утра — к дождю, а если радуга появилась вечером — погода будет хорошей. Дождь пошел сегодня — сентябрь будет теплым.

День по приметам следует посвятить посевным работам, упустишь время — и урожая не видать. Чтобы он был богатым, нужно взять у соседей взаймы немного семян для посева.

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