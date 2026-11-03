Какой церковный праздник 3 ноября: что сулят приметы в этот день

3 ноября по новому церковному календарю православные верующие в Украине чтят память святых мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала, которые пострадали за свою веру во Христа. В народном календаре с этой датой связаны особые обычаи, запреты и погодные приметы, по которым издавна пытались предсказать будущую зиму.

Приметы 3 ноября. Фото: из открытых источников

В народе 3 ноября называют Анна Холодная — в честь преподобной Анны Всеволодовны, княжны Киевской, память которой также почитается сегодня. Этот день женщины традиционно посвящали домашним заботам и рукоделию: занимались шитьем, вязанием, прядением и ткачеством. Считалось, что такая работа принесет благополучие в дом.

Особое место в традициях занимали угощения. Хозяйки готовили пироги с начинкой из поздних и замороженных ягод, варили компоты и кисели из брусники, клюквы и морошки. Верили, что такие блюда не только порадуют близких, но и укрепят здоровье.

Согласно народным поверьям, 3 ноября также считается благоприятным временем для новых начинаний и возвращения к делам, которые долго оставались незавершенными.

С народными поверьями 3 ноября связано несколько запретов. В этот день не советуют бездельничать и откладывать домашние дела: праздность может навлечь неприятности и финансовые трудности. Напротив, активность и готовность браться за новые задачи сулят благополучие.

Также наши предки старались избегать дальних поездок. Особое внимание уделяли семейным отношениям. Супругам не рекомендовалось ссориться и выяснять отношения, поскольку верили, что конфликт может привести к разладу и даже расставанию. Нельзя было также отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, и жаловаться на свою жизнь — считалось, что это лишь усугубит проблемы.

По погоде 3 ноября наши предки пытались предсказать, насколько суровой будет зима и каким окажется урожай в следующем году. Если ночью выпал снег и не растаял до утра — весна будет ранней. Если на деревьях еще много листьев — зима ожидается суровой. Алый закат предвещает морозы. Звездное небо сулит несколько дней хорошей погоды. Если на реке появился тонкий лед — следующий год будет урожайным.

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