Яке церковне свято 3 листопада: що обіцяють прикмети цього дня

3 листопада за новим церковним календарем православні віруючі в Україні вшановують пам'ять святих мучеників Акепсима, Йосипа та Аїфала, які постраждали за свою віру в Христа. У народному календарі з цією датою пов'язані особливі звичаї, заборони та погодні прикмети, якими здавна намагалися передбачити майбутню зиму.

Прикмети 3 листопада. Фото: з відкритих джерел

У народі 3 листопада називають Ганна Холодна — на честь преподобної Анни Всеволодівни, київської князівни, пам'ять якої також вшановується сьогодні. Цей день жінки традиційно присвячували домашнім турботам і рукоділлю: займалися шиттям, в’язанням, прядінням і ткацтвом. Вважалося, що така робота принесе благополуччя в дім.

Особливе місце у традиціях займали частування. Господині готували пироги з начинкою з пізніх та заморожених ягід, варили компоти та киселі з брусниці, журавлини та морошки. Вірили, що такі страви не лише порадують близьких, а й укріплять здоров'я.

Згідно з народними повір'ями, 3 листопада також вважається сприятливим часом для нових починань та повернення до справ, які довго залишалися незавершеними.

З народними повір'ями 3 листопада пов'язано кілька заборон. Цього дня не радять ледарювати і відкладати домашні справи: ледарство може спричинити неприємності та фінансові труднощі. Навпаки, активність та готовність братися за нові завдання обіцяють благополуччя.

Також наші пращури намагалися уникати далеких поїздок. Особливу увагу приділяли сімейним стосункам. Подружжю не рекомендувалося сваритися і з'ясовувати стосунки, оскільки вірили, що конфлікт може призвести до розладу та навіть розставання. Не можна було також відмовляти у допомоги тим, хто її потребує, і скаржитися на своє життя — вважалося, що це лише посилить проблеми.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою. Якщо вночі випав сніг і не розтанув до ранку, весна буде ранньою. Якщо на деревах ще багато листя – зима очікується суворою. Червоний захід сонця віщує морози. Зоряне небо обіцяє кілька днів хорошої погоди. Якщо на річці з'явився тонкий лід, наступний рік буде врожайним.

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