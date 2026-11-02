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Какой церковный праздник 2 ноября: что нужно успеть сделать до заката солнца

С Акиндиновым днем связано немало поверий и запретов

2 ноября 2026, 06:15
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Кравцев Сергей

2 ноября по новому церковному календарю православные верующие в Украине чтят память святых мучеников Акиндина, Пигасия и Анемподиста, а также семи тысяч христиан, принявших мученическую смерть за свою веру. Их подвиг стал символом духовной стойкости, мужества и преданности христианским убеждениям. 

Какой церковный праздник 2 ноября: что нужно успеть сделать до заката солнца

Приметы 2 ноября. Фото: из открытых источников

С этой датой связаны церковные традиции, народные обычаи и погодные приметы.

В народном календаре 2 ноября по новому стилю (15 ноября по старому стилю) называют Акиндиновым днем, днем Акиндина и Пигасия или Житницами. Дату связывают с заботой о запасах зерна, которые необходимо сохранить до следующего урожая.

Наши предки относились к зерну с особым почтением: от сохранности запасов зависело благополучие всей семьи. Поэтому в Акиндинов день уделяют внимание порядку в хозяйственных помещениях и проверяют, все ли подготовлено к зиме.

С датой связано и поверье о примирении: считается, что до захода солнца важно помириться с теми, с кем возникли разногласия. По народным представлениям, это помогает оставить ссоры и невзгоды позади.

Если домашние дела позволяют, день посвящают спокойным занятиям — рукоделию, шитью и другим работам по дому.

С Акиндиновым днем связано немало поверий и запретов. Что, согласно народным поверьям, нельзя делать 2 ноября: отправляться в дальнюю дорогу — поездки и путешествия в этот день могут сопровождаться неприятностями; оставлять огонь без присмотра – он может стать причиной пожара; выносить из дома мусор и старые вещи — можно случайно вынести благополучие и удачу.

Ссориться и держать обиду на близких — в старину считали, что неразрешенные конфликты могут привести к семейным разладам и отдалить удачу. 

Перечисленные запреты относятся к народным поверьям, а не к официальным церковным правилам. В православной традиции главное — избегать злобы и осуждения, проявлять милосердие, прощать обиды и поддерживать тех, кому нужна помощь.

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