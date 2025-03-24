Какой церковный праздник 24 марта: почему сегодня предпразднство

24 марта по новому церковному календарю отмечают предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы и вспоминают Захарию Печерского.

Церковный праздник. Фото из открытых источников

Преподобный Захария жил в XII-XIV веках и был монахом Киево-Печерской лавры, жил в Дальних пещерах. Свое имя — постник — Захария получил, так как соблюдал чрезвычайно строгий пост. Иной раз он ел лишь после заката солнца и только одну траву.

Прославился преподобный тем, что молитвой мог изгнать беса и исцелить душу человека. Благодаря своей праведной жизни он также мог видеть ангелов.

Святые мощи Захарии покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Накануне некоторых важных праздников Церковь отмечает предпразднство, которое длится от 1 до 5 дней. На службах в это время на богослужении начинают читать молитвословия и песнопения.

Благовещение Пресвятой Богородицы также имеет предпразднство. В этот день в храмах читают праздничный тропарь, а само событие пропитано радостью и благоговением. Слово "Благовещение" означает добрая, радостная весть о том, что началось освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти.

Те же, кто придерживается юлианского календаря празднуют православный праздник – день памяти святителей Софрониев, патриарха Иерусалимского и затворника Печерского.

Читайте также на портале "Комментарии" — 22 марта по новому церковному календарю чтили священномученика Василия, пресвитера Анкирского. Также сегодня – родительская поминальная суббота третьей недели Великого поста. В народе день прозвали Василий Теплый.

Также издание "Комментарии" сообщало – не забудьте поздравить своих родных и близких: кто отмечает День ангела 24 марта.



