Кто отмечает День ангела 24 марта

День ангела – это замечательный повод поздравить своих родных и близких, пожелав им приятные слова. Также в этот день сами именинники могут помолиться своим небесным заступникам.

День ангела. Фото из открытых источников

По календарю нового стиля именины празднует сегодня много людей.

Владимир — опрятный, любознательный и умный мужчина, который легко генерирует новые идеи. Он любит порядок, имеет хорошую интуицию, интроверт и сангвиник.

Захар — внимательный, заботливый, добродушный и ласковый. По натуре альтруист, гостеприимный и общительный. Притягивает к себе других людей.

Степан — простой, добрый и уверенный в себе мужчина, который имеет незаурядный характер. Он не злопамятный, поверхностный и не любит лезть в чужие дела.

Петр — откровенный, прямолинейный, вспыльчивый и неуравновешенный. Не любит идти на компромиссы, а мелочных людей исключает из своего окружения навсегда.

Яков — терпеливый, сильный, решительный, храбрый и волевой. Ему присущи трудолюбие, благоразумие и изобретательность. Он меркантильный и ради наживы идет на все.

По старому церковному календарю сегодня именины у таких людей.

Василий — жизнерадостный, доброжелательный, открытый добрый и бескорыстный. Он склонен к мизантропии, спокойный, надежный, несколько флегматичный и серьезный.

Георгий — порядочный, добрый и умный мужчина. Он честолюбивый, мягкий и не терпит пренебрежения. Ему свойственна двойственность — в кругу близких и чужих он ведет себя иначе, из-за чего одни люди его обожают, а другие — ненавидят.

Егор — ответственный, наблюдательный, практичный, активный и энергичный. Он ценит свою свободу, неприступный, имеет аналитический ум и хорошую интуицию. Честь и чувство собственного достоинства имеют для него большое значение.

Иван — щедрый, сочувствующий, всегда готов помочь. У носителя этого имени нелегкая судьба, но он достойно переносит испытания и преодолевает их хитростью, упрямством и бескомпромиссностью.

Ефим — значение имени с древнегреческого "предвещает добро" и "беззаботный". Он талантливый, умный, трудолюбивый, но не имеет достаточно настойчивости. Доброжелательный и имеет хорошую память.

Ян — беспринципный, справедливый, заботливый, вежливый и бесконфликтный мужчина. Он свободолюбивый, уступчивый, верный и очень непредсказуемый. В то же время целеустремленный и имеет уникальный характер.

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