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Кто отмечает День ангела 24 марта

Среди именинников сегодня Иван, Егор, Ян и другие

сегодня, 07:00
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Кравцев Сергей

День ангела – это замечательный повод поздравить своих родных и близких, пожелав им приятные слова. Также в этот день сами именинники могут помолиться своим небесным заступникам.

Кто отмечает День ангела 24 марта

День ангела. Фото из открытых источников

По календарю нового стиля именины празднует сегодня много людей.

Владимир — опрятный, любознательный и умный мужчина, который легко генерирует новые идеи. Он любит порядок, имеет хорошую интуицию, интроверт и сангвиник.

Захар — внимательный, заботливый, добродушный и ласковый. По натуре альтруист, гостеприимный и общительный. Притягивает к себе других людей.

Степан — простой, добрый и уверенный в себе мужчина, который имеет незаурядный характер. Он не злопамятный, поверхностный и не любит лезть в чужие дела.

Петр — откровенный, прямолинейный, вспыльчивый и неуравновешенный. Не любит идти на компромиссы, а мелочных людей исключает из своего окружения навсегда.

Яков — терпеливый, сильный, решительный, храбрый и волевой. Ему присущи трудолюбие, благоразумие и изобретательность. Он меркантильный и ради наживы идет на все.

По старому церковному календарю сегодня именины у таких людей.

Василий — жизнерадостный, доброжелательный, открытый добрый и бескорыстный. Он склонен к мизантропии, спокойный, надежный, несколько флегматичный и серьезный.

Георгий — порядочный, добрый и умный мужчина. Он честолюбивый, мягкий и не терпит пренебрежения. Ему свойственна двойственность — в кругу близких и чужих он ведет себя иначе, из-за чего одни люди его обожают, а другие — ненавидят.

Егор — ответственный, наблюдательный, практичный, активный и энергичный. Он ценит свою свободу, неприступный, имеет аналитический ум и хорошую интуицию. Честь и чувство собственного достоинства имеют для него большое значение.

Иван — щедрый, сочувствующий, всегда готов помочь. У носителя этого имени нелегкая судьба, но он достойно переносит испытания и преодолевает их хитростью, упрямством и бескомпромиссностью.

Ефим — значение имени с древнегреческого "предвещает добро" и "беззаботный". Он талантливый, умный, трудолюбивый, но не имеет достаточно настойчивости. Доброжелательный и имеет хорошую память.

Ян — беспринципный, справедливый, заботливый, вежливый и бесконфликтный мужчина. Он свободолюбивый, уступчивый, верный и очень непредсказуемый. В то же время целеустремленный и имеет уникальный характер.

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