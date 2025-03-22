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Какой церковный праздник 22 марта, кого поминают

Православный праздник 22 марта (4 апреля по старому стилю) - день памяти священномученика Василия, который жил в IV веке

сегодня, 07:45
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Кравцев Сергей

22 марта по новому церковному календарю чтут священномученика Василия, пресвитера Анкирского. Также сегодня — родительская поминальная суббота третьей недели Великого поста. В народе день прозвали Василий Теплый.

Какой церковный праздник 22 марта, кого поминают

Церковный праздник. Фото из открытых источников

Василий Анкирский жил в провинции Галатия (Малая Азия). Он был врачом, но позже стал священником и епископом Анкиры. В то время повсюдно распространялась арианская ересь, сторонники которой утверждали, что Христос – не единосущен Богу-Отцу. Поддерживал это и сам император Юлиан, за что и получил прозвище Отступник.

Василий Анкирский призывал верующих держаться православия — за это арианский собор лишил его сана. Но другой, православный Палестинский собор 230-ти епископов, восстановил Василия, и он продолжил свою проповедь, обличая ариан. Тогда его схватили и судили, как государственного преступника. На суде Василий обличил императора в отступничестве, за что епископа приговорили к пыткам — Василий умер с молитвой на устах и твердой верой.

Те же, кто придерживается юлианского календаря отмечает сегодня православный праздник – день памяти сорока Севастийских мучеников (Сорок святых).

22 марта, как по новому, так и по старому стилю, в храмах проходит родительская суббота третьей недели Великого поста. В этот день совершаются службы в церквях, на которых молятся об упокоении душ умерших христиан. Верующие идут в церковь, чтобы присоединиться к молитве, но если такой возможности нет, то можно помолиться самому, например, дома.

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