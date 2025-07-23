Какой церковный праздник 23 июля: чем этот день необычный, что принесет успех

23 июля по новому церковному календарю православные чтят Почаевскую чудотворную икону Божией Матери, которую относят к одной из самых почитаемых.

Приметы 23 июля. Фото: из открытых источников

Почаевская икона Божией Матери помогает в самых разных жизненных ситуациях. К ней обращаются с молитвами о здоровье, исцелении от тяжелых заболеваний, просят защиты для семьи от недоброжелателей, завистников, воров. Считается, что она дарует мир в семье, помогает сохранить любовь и согласие между супругами, может указать на доброго и верного спутника жизни. Верят, что Почаевская Богородица укрепляет веру, наставляет на верный путь, а также ограждает от зла родную землю.

Народное название дня – Трофим Бессонник, который прозвали так из-за череды нескончаемых хлопот в это время. В эту пору, как правило, идет уборка урожая, дел хватает в огороде и в доме, поэтому трудиться приходится с рассвета до поздней ночи.

Считается, что все начинания 23 июля обязательно увенчаются успехом, а труд в этот день принесет плоды. Также день благоприятен для сватовства и заключения брака — союз будет крепким.

Церковь обращает внимание, что в праздник, как и в любой другой день, нельзя ссориться, злословить, завидовать и отказывать в помощи нуждающимся. Грехом считается жадность, клевета, сплетни и грубость и особенно лень.

По народным приметам сегодня нельзя долго спать — можно упустить удачу и нажить бедность.

Традиционно по приметам дня наши предки судили об урожае и переменах в погоде. Так, если туман с утра – к урожаю грибов. Туман с вечера – жди ясной и тихой погоды. Если увидели яркие звезды перед рассветом – пойдут дожди. Если дождь пошел – будет богатый урожай. Громко ухает сова – к резкому похолоданию, особенно ночью.

Согласно приметам, сегодня нельзя ломать калиновые ветки, чтобы не накликать беду. Дерево издавна считается защитой дома, а калиновая веточка или кора – сильным оберегом.

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