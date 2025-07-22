Какой церковный праздник 22 июля: что нужно делать, чтобы в дом не проникла нечистая сила

22 июля по новому церковному календарю чествуют святую Марию Магдалину – одну из самых почитаемых в христианстве.

Приметы 22 июля. Фото: из открытых источников

Святую Марию Магдалину считают покровительницей женщин и семьи и заступницей от холеры. В день памяти святой у нее просят исцеления от болезней, семейного благополучия, подарить красоту.

В народе день называют Марья-ягодница, Огненная Мария — святую, как и Илью-пророка, почитают как повелительницу молний и грома.

Одна из народных традиций дня — утром нужно собрать "серебряную" росу, по поверью, она возвращает коже румянец, молодость и белизну. Хорошо в эту дату постирать занавеси и вымыть окна, чтобы впустить в дом так называемый "Марьин свет" — на достаток и благополучие. Если день погожий, нужно полить растения, тогда они будут расти крепкими и плодоносить щедро.

22 июля Церковь, как и в любой другой день, призывает не грешить, быть смиренными и добрыми. Не одобряются сквернословие, не приемлемы в этот день ссоры, зависть, злоба, клевета. Не следует отказывать в помощи.

Марию в народе почитают как повелительницу гроз и молний, поэтому в день ее памяти стараются не работать в поле или на огороде — считается, что гроза может застать врасплох и ударить молнией. Этот запрет особенно касается женщин. Также во время грозы нельзя оставлять окна и двери открытыми — по поверьям в дом может проникнуть нечистая сила. Однако с практической точки зрения это правило связано с безопасностью: сквозняк и открытые проемы увеличивают риск удара молнии.

По приметам сегодняшнего дня наши предки пытались понять, какими будут урожай и погода. Если туман утром стелется по земле – жди тихий и солнечный день. Если большая роса выпала – к неурожаю льна. Гроза началась – будет хороший сенокос и урожай гречки, ячменя и пшеницы. Если лягушки не вылазят из воды – к сухой погоде. Если прыгают на берегу – к дождю. На Марию-ягодницу собирают малину и другие ягоды на зиму – приметы говорят, что в это время они имеют целебную силу.

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