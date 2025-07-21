Какой церковный праздник 21 июля: почему в этот день нужно постараться молчать

Согласно новому календарю украинской церкви 21 июля вспоминают преподобных Онуфрия и Онисима Киево-Печерских. День также связан с народными приметами о погоде и урожае — о них.

Приметы 21 июля. Фото: из открытых источников

У преподобных Онуфрия и Онисима просят укрепления духа, стойкости в испытаниях. В молитвах к Онуфрию Молчаливому обращаются с молитвами избавить от пустословия и научить сдержанности.

В народе день прозвали Онуфрий Молчаливый или Молчальник, а дата 21 июля считается днем тишины и труда. В это время нужно постараться как можно меньше говорить, но больше делать — можно хлопотать по хозяйству, работать в огороде, саду, приводить в порядок погреба, стирать и чистить утварь, пересматривать зимние вещи, делать консервацию.

Церковь в эту дату предостерегает от злобы, зависти, сквернословия, ссор, сплетен — в день Онуфрия Молчаливого особенно. Говорить можно только по делу, болтовни и праздных разговоров следует избегать.

По народным приметам 21 июля не следует пользоваться острыми предметами (ножом, косой, топором) – можно получить травму. Также издавна считалось, что с 21 июля не стоит купаться в водоемах — вода уже остывает. Нежелательно пускать в этот день в дом незваных гостей — к конфликтам и неприятностям. Также до Яблочного Спаса не разрешается есть сырые яблоки, но моченые фрукты или фруктовые компоты употреблять можно.

Наши предки считали, что именно с Онуфрия лето идет на спад, и уже пора по чуть-чуть прощаться с теплом. Если на 21 июля ночь выдалась холодная – зима наступит рано и будет суровой. Если туман с утра – будут еще теплые денечки. Если ливень пошел – осень будет затяжной, сырой. Мелкий дождик моросит – жди урожая грибов.

По 21 июля определяют, каким будет окончание года: день холодный — к морозам, сырой — к долгим дождям, тихий и погожий — к ясным дням.

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