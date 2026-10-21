Какой церковный праздник 21 октября: три главных запрета этого дня

21 октября по новому церковному календарю православные верующие в Украине чтят память преподобного Илариона Великого – христианского подвижника, известного своей праведной жизнью и духовными подвигами.

Приметы 21 октября. Фото: из открытых источников

В народной традиции эта дата связана с осенними обычаями, приметами о погоде и подготовкой к приближающейся зиме.

В народном календаре 21 октября называют Иларионовым днем и связывают с переходом от осени к зиме. В это время уже возможны снегопады и ночные заморозки, однако днем земля еще оттаивает. Из-за этого дороги становятся грязными и труднопроходимыми, поэтому дальние поездки стараются отложить.

По народным обычаям, 21 октября подходит для домашних дел и рукоделия. Можно навести порядок, починить одежду, заняться вязанием, шитьем или вышивкой. В старину женщины собирались вместе, чтобы работать и общаться, а старшие родственницы передавали молодым навыки рукоделия.

В церковной традиции верующим напоминают о необходимости избегать ссор, зависти, осуждения и злых поступков. Не стоит поддаваться унынию, впадать в отчаяние или оставаться равнодушными к чужой беде.

С народными поверьями 21 октября связано несколько запретов. Согласно приметам, в Иларионов день не рекомендуется: отказывать в помощи нуждающимся — милосердие считалось важной добродетелью, поэтому человеку, который просил о помощи, старались дать хотя бы немного еды, денег или одежды; отправляться в дальнюю дорогу без необходимости — первый снег и осенняя распутица делали дороги опасными, поэтому поездки старались отложить; жаловаться на жизнь и судьбу — по народным поверьям, постоянное недовольство могло привлечь новые проблемы.

Также сегодня не советуют лениться и бездельничать.

По погоде и состоянию природы в Иларионов день наши предки пытались предсказать, какой будет зима и когда придёт весна. С этой датой связаны такие народные приметы. Если береза еще не сбросила все листья — зима может оказаться суровой. Облака плывут низко над землёй — ожидаются морозы. Дует юго-восточный ветер – скоро потеплеет. В лесу много грибов — холода, по поверьям, придут нескоро. Снег выпал на сырую землю и не растаял — весной снег растает рано, а подснежники зацветут раньше обычного. Небо ясное, солнце светит ярко – ожидается потепление.

Если же ночью хорошо видны звезды, то ближайшие дни будут ясными.

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