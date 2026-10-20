Какой церковный праздник 20 октября: за чем особенно важно следить в этот день

20 октября по новому церковному календарю православные верующие чтят память великомученика Артемия Антиохийского.

Приметы 20 октября. Фото: из открытых источников

В народном календаре день памяти святого Артемия называют Артемьевым днем. С этой датой связаны традиции подготовки к зиме, почитания воинов и семейные обычаи.

Наши предки верили, что все сделанное 20 октября по новому стилю сохранится до весны, поэтому хозяйки квасили капусту, солили овощи и готовили другие запасы на холодный сезон.

Мужчины в этот день занимались хозяйственными делами: ремонтировали заборы, двери и замки, приводили в порядок сараи и другие постройки. Считалось, что крепкий забор не только защитит двор, но и поможет привлечь достаток и хороший урожай в следующем году.

С днем памяти великомученика Артемия Антиохийского связаны запреты, призванные напомнить о важности доброты, терпения и уважения к окружающим. Поскольку святой прославился милосердием, 20 октября верующим советуют избегать ссор, не поддаваться зависти и жадности, не осуждать других и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Также не стоит предаваться унынию и дурным мыслям.

По народным поверьям, в Артемьев день особенно важно следить за своими словами. Считается, что грубость, крики и выяснение отношений с близкими могут привести к затяжной ссоре, после которой будет непросто восстановить мир. Поэтому 20 октября стараются сохранять спокойствие и не провоцировать конфликты.

Еще один запрет касается шумных застолий и свадеб. Наши предки верили, что брак, заключенный в этот день, может оказаться недолговечным, а семейная жизнь — неспокойной.

По погоде и поведению животных 20 октября наши предки пытались определить, когда придут морозы, чего ждать от предстоящей зимы и каким будет следующий урожай. Если день выдался ясным и погожим — такая погода может продержаться еще около недели. Галки и вороны громко кричат и собираются стаями — вскоре выпадет снег, а если птицы шумят вечером, ожидаются погожие дни. Куры рано устраиваются на ночлег — приближаются морозы. Ветер долго дует с запада — впереди затяжные осадки. Снег ложится на сухую землю — стоит ожидать потепления.

Особое значение придают вишне — по старинному поверью, пока на дереве есть листья, настоящая зима еще не наступит.

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