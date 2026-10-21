Яке церковне свято 21 жовтня: три головні заборони цього дня

21 жовтня за новим церковним календарем православні віруючі в Україні вшановують пам'ять преподобного Іларіона Великого – християнського подвижника, відомого своїм праведним життям та духовними подвигами.

Прикмети 21 жовтня. Фото: з відкритих джерел

У народній традиції ця дата пов'язана з осінніми звичаями, прикметами про погоду і підготовкою до зими, що наближається.

У народному календарі 21 жовтня називають Іларіоновим днем і пов'язують із переходом від осені до зими. У цей час вже можливі снігопади та нічні заморозки, проте вдень земля ще тане. Через це дороги стають брудними та важкопрохідними, тому далекі поїздки намагаються відкласти.

За народними звичаями, 21 жовтня підходить для домашніх справ та рукоділля. Можна навести лад, полагодити одяг, зайнятися в'язанням, шиттям або вишивкою. За старих часів жінки збиралися разом, щоб працювати і спілкуватися, а старші родички передавали молодим навички рукоділля.

У церковній традиції віруючим нагадують про необхідність уникати сварок, заздрості, засудження та злих вчинків. Не варто піддаватися зневірі, впадати у відчай або залишатися байдужими до чужої біди.

З народними повір'ями 21 жовтня пов'язано кілька заборон. Згідно з прикметами, в Іларіонов день не рекомендується: відмовляти у допомозі нужденним — милосердя вважалося важливою чеснотою, тому людині, яка просила допомоги, намагалися дати хоча б трохи їжі, грошей чи одягу; вирушати в далеку дорогу без необхідності — перший сніг та осіння бездоріжжя робили дороги небезпечними, тому поїздки намагалися відкласти; скаржитися на життя та долю – за народними повір'ями, постійне невдоволення могло залучити нові проблеми.

Також сьогодні не радять лінуватися та ледарювати.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. З цією датою пов'язані такі народні прикмети. Якщо береза ще не скинула все листя – зима може виявитися суворою. Хмари пливуть низько над землею – очікуються морози. Дме південно-східний вітер – незабаром потеплішає. У лісі багато грибів – холоди, за повір'ями, прийдуть нескоро. Сніг випав на сиру землю і не розтанув — навесні сніг розтане рано, а проліски зацвітуть раніше, ніж звичайно. Небо зрозуміле, сонце світить яскраво – очікується потепління.

Якщо ж уночі добре видно зірки, то найближчими днями будуть ясні.

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