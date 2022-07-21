logo

BTC/USD

22907.57

ETH/USD

1486.87

LTC/USD

56.03

USD/UAH

36.80

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Какой церковный праздник 21 июля: что можно и нельзя делать сегодня
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой церковный праздник 21 июля: что можно и нельзя делать сегодня

Что можно делать 21 июля, а от каких действий церковь рекомендует отказаться - узнайте в материале

сегодня, 07:25
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", сегодня 21 июля православные верующие молятся Казанской иконе Божией Матери, а еще в эту дату отмечается народный праздник – Прокопьев день или Жатвенник. Известно, что великомученик Прокопий был родом из Иерусалима и служил в войске императора Диоклетиана. Его отец был христианином, а мать — язычницей, но сам Прокопий всегда тяготел к православной вере. Однажды, император отправил его в Александрию для преследования христиан, где ему был послан голос и знамение. После этого случая Прокопий отказался от преследования и разрушил дома всех языческих идолов. Мать рассказала обо всем Диоклетиану, тогда Прокопия схватили и долго мучили, заставляя отречься от Христа. Всех тех, кто поддержал мученика, убили, а затем казнили мечом и его самого.

Какой церковный праздник 21 июля: что можно и нельзя делать сегодня

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Приметы 21 июля

погода сегодня хорошая — можно сеять озимые;

поспела черника 21 июля — поспела и рожь;

пчелы агрессивные — ждать засухи;

с этого дня начинается сильная жара.

Что сегодня нельзя делать

Несмотря на традиции наших предков, которые гласили, что в эту дату можно начинать жатву, православная церковь рекомендует отказаться от земельных работ. Также нежелательно проводить генеральную уборку или что-либо делать по дому. Верующим запрещено ругаться и пребывать в унынии — лучше посвятить день благим делам.

Что можно делать 21 июля

Славяне в эту дату начинали жатву — ходили на поле и читали специальные заговоры, а также приносили дары Богам. В честь праздника устраивали пышные гуляния — пекли пироги, водили хороводы и пели песни. Православные верующие сегодня могут помолиться Казанской иконе Божией Матери о помощи в делах и защите от болезней.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 20 июля: какие главные запреты действовали в этот день.

Также издание "Комментарии" сообщало — Китай против США, значит за РФ: о чем говорит новое заявление КНР – в чем угроза для Украины. Эксперты детально рассказали в эксклюзивном интервью.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!