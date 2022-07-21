Какой церковный праздник 21 июля: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", сегодня 21 июля православные верующие молятся Казанской иконе Божией Матери, а еще в эту дату отмечается народный праздник – Прокопьев день или Жатвенник. Известно, что великомученик Прокопий был родом из Иерусалима и служил в войске императора Диоклетиана. Его отец был христианином, а мать — язычницей, но сам Прокопий всегда тяготел к православной вере. Однажды, император отправил его в Александрию для преследования христиан, где ему был послан голос и знамение. После этого случая Прокопий отказался от преследования и разрушил дома всех языческих идолов. Мать рассказала обо всем Диоклетиану, тогда Прокопия схватили и долго мучили, заставляя отречься от Христа. Всех тех, кто поддержал мученика, убили, а затем казнили мечом и его самого.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Приметы 21 июля

погода сегодня хорошая — можно сеять озимые;

поспела черника 21 июля — поспела и рожь;

пчелы агрессивные — ждать засухи;

с этого дня начинается сильная жара.

Что сегодня нельзя делать

Несмотря на традиции наших предков, которые гласили, что в эту дату можно начинать жатву, православная церковь рекомендует отказаться от земельных работ. Также нежелательно проводить генеральную уборку или что-либо делать по дому. Верующим запрещено ругаться и пребывать в унынии — лучше посвятить день благим делам.

Что можно делать 21 июля

Славяне в эту дату начинали жатву — ходили на поле и читали специальные заговоры, а также приносили дары Богам. В честь праздника устраивали пышные гуляния — пекли пироги, водили хороводы и пели песни. Православные верующие сегодня могут помолиться Казанской иконе Божией Матери о помощи в делах и защите от болезней.

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