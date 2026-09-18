Какой церковный праздник 18 сентября: главный запрет этого дня

18 сентября православная церковь вспоминает мученицу Ариадну Фригийскую – рабыню, которая ценой собственной жизни отказалась предать веру.

Приметы 18 сентября. Фото: из открытых источников

Сегодня к святой обращаются с молитвами о стойкости духа и помощи в трудных жизненных испытаниях.

В народе праздник называют Арина Шиповница — так переиначили имя Ариадна. Считается, что именно с этого дня нужно начинать собирать шиповник — до первых заморозков ягоды считаются самыми целебными, так как в них накапливается максимум витамина С. Из шиповника делают отвары, чай и настойки — от простуды, бессонницы, болей в желудке и суставах. В старину в этот день женщины и девушки по традиции собирались вместе и совмещали заготовки на зиму с посиделками: шинковали и квасили капусту, солили грибы.

В народе на Арину Шиповницу также придерживаются целого ряда запретов. Не рекомендуется хвалиться и хвастаться своими успехами, деньгами или внешностью — по примете, это может обернуться потерей всего, чем гордишься. Не стоит ссориться и выяснять отношения с близкими, особенно повышать голос на старших, — считается, что конфликт рискует затянуться надолго, а грубость грозит болезнями всей семье.

Сегодня избегают сплетен и обсуждения чужих тайн — верят, что это ведет к семейным проблемам и безденежью, — а также не берут в долг и не отдают его: примета сулит финансовые трудности. Не советуют стричься и менять что-либо во внешности — по поверью, так можно "укоротить" удачу и даже собственную судьбу.

Приметы дня подсказывают, какими будут осень, зима и даже следующая весна. Какая погода 1 октября — такой ждать и 1 апреля. Береза еще не сбросила листья — зима обещает быть теплой. Высокие сорняки — зимой будет много снега. Журавли отправляются в теплые края — к концу месяца возможны морозы, а на Покров будет холодно. Журавлей в небе не видно — тепло продержится до самого ноября.

Наблюдая за журавлями, им принято кричать вслед "Скатертью дорога!", но вот махать им вслед не стоит — по поверью, тогда журавлей можно больше не увидеть.

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