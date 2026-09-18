Яке церковне свято 18 вересня: головна заборона цього дня

18 вересня православна церква згадує мученицю Аріадну Фригійську – рабиню, яка ціною власного життя відмовилася зрадити віру.

Прикмети 18 вересня. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні до святої звертаються з молитвами про стійкість духу та допомогу у важких життєвих випробуваннях.

У народі свято називають Ярина Шипшиниця — так переінакшили ім'я Аріадна. Вважається, що саме з цього дня потрібно починати збирати шипшину — до перших заморозків ягоди вважаються найцілющішими, оскільки в них накопичується максимум вітаміну С. З шипшини готують відвари, чай і настоянки — від застуди, безсоння, болю в шлунку та суглобах. У давнину цього дня жінки та дівчата за традицією збиралися разом і поєднували заготовки на зиму з посиденьками: шинкували та квасили капусту, солили гриби.

У народі на Арину Шиповницю також дотримуються цілої низки заборон. Не рекомендується хвалитися і хвалитися своїми успіхами, грошима або зовнішністю — за прикметою, це може призвести до втрати всього, чим пишаєшся. Не варто сваритися та з'ясовувати стосунки з близькими, особливо підвищувати голос на старших, — вважається, що конфлікт ризикує затягнутися надовго, а грубість загрожує хворобам усій родині.

Сьогодні уникають пліток та обговорення чужих таємниць — вірять, що це веде до сімейних проблем та безгрошів'я, — а також не беруть у борг і не віддають його: прикмета обіцяє фінансові труднощі. Не радять стригтися і міняти що-небудь у зовнішності — за повір'ям, так можна "укоротити" удачу і навіть власну долю.

Прикмети дня підказують, якими будуть осінь, зима і наступна весна. Яка погода 1 жовтня — такої чекатиме і 1 квітня. Береза ще не скинула листя – зима обіцяє бути теплою. Високі бур'яни – взимку буде багато снігу. Журавлі вирушають у вирій — до кінця місяця можливі морози, а на Покров буде холодно. Журавлів у небі не видно – тепло протримається до самого листопада.

Спостерігаючи за журавлями, їм прийнято кричати слідом "Скатертиною дорога!", але махати їм слідом не варто — за повір'ям, тоді журавлів можна більше не побачити.

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