Какой церковный праздник 17 сентября: главный запрет для женщин и обычай на счастье

17 сентября православные почитают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию — семью, чьи имена стали символом непоколебимой веры и материнской жертвенности. В этот день также вспоминают святителя Иоакима, патриарха Александрийского, известного даром чудотворения.

Приметы 17 сентября. Фото: из открытых источников

В народе этот день называют Веры, Надежды, Любви, а также Вселенские бабьи именины. Сегодня женщин освобождают от тяжелой работы и всячески чествуют как хранительниц семьи и домашнего очага — мужчины стараются оградить их от хлопот, дарят подарки, угощают сладостями и говорят добрые слова. Обладательницам имен Вера, Надежда и Любовь дарят подарки, а в ответ принято вручить дарителю монету – считается, что это привлекает удачу.

Утро принято начинать с храма: зажигают свечи в память о четырех святых, молятся о семейных делах и просят защиты для детей от болезней и невзгод. По традиции зажигают четыре свечи — три в церкви и одну приносят домой, чтобы поставить у иконы. Главный символ праздника — каравай, который пекут накануне вечером и украшают той самой свечой из храма. Его делят между всеми членами семьи: считается, что, если каждый съест свой кусочек, в доме поселятся мир, согласие и счастье.

День считается благоприятным для сватовства, а вот играть свадьбу в эту дату не советуют – это плохая примета.

В народной традиции главный запрет дня касается женского труда: считается, что женщинам сегодня нельзя заниматься ни домашней, ни огородной работой — исключение делают разве что для приготовления праздничного стола. Особенно строго запрещено рукоделие — по поверью, нарушение грозит травмами.

Не стоит сегодня повышать голос на женщин и ссориться с близкими — верят, что такой конфликт может обернуться проблемами со здоровьем. День лучше провести спокойно, в кругу семьи, за молитвой и душевным общением. Не планируют сегодня и важные дела — считается, что задуманное не сбудется, — а также не рассказывают сны, приснившиеся в ночь на этот праздник.

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