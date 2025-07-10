Какой церковный праздник 10 июля: почему его называют "карающим"

10 июля по новому календарю украинской церкви чтят память преподобного Антония Печерского – основателя Киево-Печерской лавры и одного из самых почитаемых святых в Украине.

Приметы 10 июля. Фото: из открытых источников

В день памяти преподобного Антония Печерского к святому обращаются с молитвами о мире, просят исцеления и утешения в печали. Перед молитвой сегодня нужно умыться — считается, что вода в этот день имеет особую силу.

В народе день получил прозвище Антоний Громоносец: в этот день часто идут грозы. Согласно народным традициям, на Антония следует обязательно искупаться и надеть чистую одежду — это защитит от болезней весь год.

Церковь в этот праздник, как и в другой день, призывает не ссориться, избегать сквернословия, злобы, жадности, отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы запрещают на Антония мусорить или ругаться у воды — верят, что это может лишить человека здоровья и удачи. Нельзя сегодня стирать, делать уборку и стричься. Ходить в грязном — к болезням, а рассказывать о планах — к срыву задуманного.

Антония в народе также называют "карающим" праздником — считается, что того, кто нарушает запреты, святой наказывает огнем.

В этот день наши предки традиционно наблюдали за природной, делая прогнозы о будущем. По народным приметам дня судят о погоде и удаче в делах: утром нет росы — к вечернему дождю. Гром слышен сильно — к сильному ливню, а если гром глухой – к затяжному и тихому дождю. Лягушки прыгают на берегу — день будет ясным и теплым.

Также считается, что если много ряски в водоемах, то год будет удачный, а если Антониев день выпадает на среду или пятницу и слышен гром — нужно обязательно сходить на рыбалку.

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