Какой церковный праздник 9 июля: три ключевых запрета этого дня

9 июля по новому церковному календарю чтят память священномученика Панкратия. В народе этот день связан с особенными традициями и приметами.

Приметы 9 июля. Фото: из открытых источников

В молитвах к святому Панкратию верующие просят здоровья, семейного благополучия и красоты.

С этим днем в народе связано много разных традиций. На Панкратия отправлялись собирать чернику, поэтому и прозвали день Ягодник. Считается, что именно сегодня она особенно целебна — чем больше съешь в этот день, тем больше здоровья и красоты прибавится. Также в этот период начинали срывать и первые огурцы, хотя сейчас из-за потепления климата они поспевают раньше.

Один из обычаев дня – приготовить выпечку с черникой. Хозяйки в старину пекли пироги и лепили вареники, а угощением делились с соседями и несли в церковь на милостыню.

Сегодняшний день, согласно приметам, удачен для переезда.

Традиционно церковь, как и в другие дни, сегодня выступает против ссор, злобы, жадности, зависти, лени и сплетен.

Помощь просящему не стоит откладывать, но при этом деньги в долг лучше не давать именно сегодня — помогите просящему в другой день. Не стоит начинать новые дела — успеха не будет, а также ругаться и сквернословить — к убыткам и пустому кошельку.

По приметам дня можно узнать, какой будет погода осенью и зимой. Если черника еще не созрела – готовься к холодной осени. Если много ягод в лесу — к морозной зиме. Лягушки шумят – будут солнечные дни, а если молчат – похолодает. Паук плетет паутину возле дома – к хорошей погоде. Если лилии и кувшинки закрылись посреди дня — завтра будет дождь.

По ночному небу также можно определить погоду на целый месяц вперед: луна тусклая — дожди будут лить до конца июля, яркие звезды — к грозе, тусклые — к ненастью.

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