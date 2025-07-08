Обычаи дня, о чем просят в молитвах и что нельзя делать сегодня

8 июля по новому календарю православная церковь в Украине совершает память великомученика Прокопия. В народе этот день связан с приметами и давними обычаями.

Приметы 8 июля. Фото: из открытых источников

Христиане воссылают молитвы Прокопию Кесарийскому о душевной и телесной силе, просят защитить от болезней и несчастий. В молитвах к Богоматери просят здоровья, исцеления, мира в семье и благополучия для детей.

8 июля — это разгар лета и жаркая пора у хлеборобов. В народе его прозвали Прокопьев день, или Зажинки — начинали жать рожь. В старину это делали серпами, а первый сноп несли в дом и ставили на покути — чтобы в доме всегда был хлеб и защита от бед. В некоторых регионах Украины существовала традиция перевязывать первый сноп красной лентой, делала это незамужняя девушка и говорила при этом: "Завязываю лентой алой, чтобы всегда быть с парой". Зерном из этого снопа начинали посев нового урожая.

Хорошей приметой считается и сегодня принести и поставить в вазу несколько колосков нового урожая (вместо снопа). День благоприятен для уборки в саду и на огороде и для сбора первой черники.

8 июля лучше воздержаться от того, чтобы отправляться в дальнюю дорогу или начинать новые дела – успеха не будет. Купаться в открытых водоемах тоже нежелательно — есть риск несчастного случая.

Церковь сегодня, как и в другой день, напоминает, что нужно воздерживаться от ссор, зависти и зла. Не отказывайте в помощи тому, кто просит, нельзя лениться и унывать.

Традиционно наши предки по приметам сегодняшнего дня судили о погоде в июле и августе. Так, если до полудня солнце светит – первая половина августа будет сухой и ясной. Дождь после обеда – ненастье затянется надолго. Если дождя в этот день нет – значит, на Илью точно пойдет. Пчелы злятся – жара будет невыносимой. Поспела черника – и рожь готова к жатве.

Считается, что если в этот день за пояс заткнуть первый сжатый колосок, то до конца лета спина болеть не будет.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в Украине и народном календаре.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 7 июля: что обязательно нужно было сделать в этот день.



