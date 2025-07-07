Какой церковный праздник 7 июля: что обязательно нужно сделать в этот день

7 июля по новому календарю в УПЦ вспоминают подвиги Иова и Феодосия Манявских, основателя и подвижника украинского Афона.

Приметы 7 июля. Фото: из открытых источников

Но есть и другие православные праздники, которые отмечают сегодня. 7 июля почитают преподобного Фому, что в Малеи; преподобного Акакия, о котором повествуется в Лествице; мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа; священномученика Епиктета, пресвитера, и преподобномученика Астиона, монаха; священномученика Евангела, епископа Томского; мученицы Кириакии Никомидийской; Влахернскую икону Божией Матери.

К святым Иову и Феодосию обращаются с молитвами наставить на путь истинный, подсказать совет в трудной ситуации, просят благословения.

В народе день прозвали Фомин, в честь мученика Фомы, память которого также совершается сегодня. По народной традиции сегодня шли с серпом, перевязанным рушником, в поле — жать первый сноп. Его по обычаю завязывали тем же рушником, несли освящать в церковь, а затем ставили в доме на покуте – на самом почитаемом месте.

Символом дня считается дуб, к которому идут, чтобы зарядиться энергией. Дома украшают венками из дубовых листьев — они защищают от сглаза и нечистой силы.

Церковь в эту дату, как впрочем и в другие дни, выступает против ссор, злобы, жадности и уныния, нельзя отказывать просящим о помощи.

По народным приметам в этот день не советуют давать деньги в долг — вернутся с трудом, а также купаться в водоемах – это опасно.

В этот день наши предки, как и в другие дни внимательно присматривались к природе. Так, если 7 июля идет дождь – это ненастье надолго. Если ливень льет – еще 7 недель будет лить. Сырая погода – к пустым полям и плохому урожаю. Пауки плетут паутину – жди жары и засухи.

В народе говорят, что, если сегодня посидеть под дубом или обнять дерево, то будешь крепким и здоровым весь год.

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