6 июля: какой сегодня церковный праздник и что можно и нельзя делать в этот день

6 июля по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Сысоя Великого. Это особый день в духовном календаре, объединяющий историю отшельничества, чудес и народных примет, передаваемых из поколения в поколение. Почему сегодня нельзя работать женщинам, а также им следует избегать хлопот с консервацией.

Какой церковный праздник сегодня 6 июля. Фото из открытых источников

Церковный праздник 6 июля

Сысой Великий жил в V веке в Египте. После смерти Антония Великого он поселился в его пещере в египетской пустыне, где провел всю свою жизнь в молитве, посте и самоотречении. Сысой прославился необычайной добротой, смирением и строгостью к самому себе. Его считают одним из самых уважаемых отшельников христианской традиции, а 6 июля называют Сысоев день.

По преданию, у Сысоя был дар чудотворения. Известен случай, когда он воскресил умершего мальчика. Отец у которого умер сын в пути, узнал, что неподалеку живет монах, способный творить чудеса. Он принес тело сына в пещеру Сысоя. Ничего не подозревавший святой обратился к ребенку со словами: "Поднимайся". И мальчик ожил. Сам Сысой просил не разглашать этот случай, который стал известен только после смерти святого.

Что нельзя делать сегодня

6 июля церковь призывает к спокойствию, смирению и избеганию конфликтов. Запрещены ругательство, злость, зависть, клевета и отказ в помощи нуждающимся. Это время для милосердия, добрых дел и внутреннего очищения.

В народной традиции день имеет и хозяйственное значение. 6 июля не рекомендуется женщинам браться за тяжелую работу, ведь это может обернуться проблемами со здоровьем. Также в этот день не следует заниматься консервацией или заготовкой продуктов. Считается, что блюда могут испортиться. Мужчины берут на себя тяжелый труд, а также готовят погреба и амбары к сбору нового урожая.

Именины 6 июля

В этот день свои именины празднуют Валентин, Василий, Иннокентий, Марта, Федор и Феликс.

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