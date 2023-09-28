Как выглядела мать Иисуса: ученый воспроизвел лицо Девы Марии

Бразильский профессор и дизайнер Атила Соареш использовал биометрические, антропоморфные данные и искусственный интеллект для реконструкции лица Девы Марии.

Как выглядела мать Иисуса Дева Мария. Фото из открытых источников

О внешности Иисуса, который является одним из самых знаковых персонажей истории западной цивилизации, почти не сохранилось информации, или она противоречива. Однако еще меньше мы знаем о том, как могла выглядеть его мать – Дева Мария.

Атила Соареш, который является специалистом по истории, философии, средневековой церкви, истории искусства, антропологии и социологии, провел четыре месяца исследований, чтобы создать лицо Девы Марии. Соареш в своей работе использовал исследование, которое базировалось на Туринской плащанице, где изображен вид лица Иисуса. Исследователь объясняет, что Иисус получил свой облик только от Девы Мария, ведь родился от непорочного зачатия. Таким образом, его лицо будет максимально близким к лицу Девы Марии.

Соареш учел антропологические характеристики черепов женщин того времени и использовал искусственный интеллект для обработки большого количества информации. Ученый учел даже культурные особенности, подчеркивая, что уже тогда женщины имели традицию использовать красную помаду, чтобы предотвратить сухость кожи и губ.

Таким образом Атила Соареш создал несколько изображений лица Девы Марии разных возрастов — 13 и 33 годов. Посмотреть то, как могла выглядеть Дева Мария можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что исследователи провели разносторонний анализ в нескольких областях и смогли показать лицо Иисуса.

Также "Комментарии" писали об ученых, которые из черепа воспроизвели лицо мужчины, жившего на территории Африки 35 тыс. лет назад.