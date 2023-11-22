Израиль похоронит сотни автомобилей: причина странного решения

Израиль похоронит сотни автомобилей, в которых были убиты и сожжены хамасовцами израильтяне 7 октября. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на The Jerusalem Post.

Расстрелянные ХАМАСом автомобили участников музыкального фестиваля

Одно из подразделений ЗАКА - израильской общественной организации, объединяющей добровольные спасательные группы — занимается обеспечением "достоинства в смерти", достойным захоронением погибших. По словам представителей организации, на некоторых автомобилях есть пятна крови или пепла, которые трудно собрать по различным техническим причинам, связанным с тем, как были убиты эти люди. Чтобы сохранить святость усопших впервые с момента создания организации, они решили похоронить транспортные средства.



Согласно иудейским религиозным законам, пепел или окровавленные останки священны и должны быть захоронены, однако их не обязательно хоронят на кладбище вместе с умершим, а скорее хоронят в специально отведенной могильной яме. Как рассказал пресс-секретарь “ЗАКА Тель-Авив” Исраэль Хасид, чтобы сэкономить место и быть максимально дружелюбным к окружающей среде, автомобили могут быть измельчены перед захоронением.

Напомним, что в ходе атаки 7 октября террористы ХАМАС убили 1400 израильтян, преимущественно гражданских лиц — женщин, детей, стариков. Террористы в упор расстреливали мирных автомобилистов, которых встречали на своем пути.

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