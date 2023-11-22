logo

BTC/USD

36631.29

ETH/USD

2039.84

LTC/USD

67.80

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского пояснили, при каких условиях готовы сесть за стол переговоров с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского пояснили, при каких условиях готовы сесть за стол переговоров с Путиным

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова главы РФ об Украине

сегодня, 18:39
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова Путина, назвавшего войну в Украине "трагедией". Глава Кремля сравнил войну в Украине и секторе Газа, подчеркнув жестокость войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщают "Комментарии".

У Зеленского пояснили, при каких условиях готовы сесть за стол переговоров с Путиным

Михаил Подоляк

При этом Путин начал выдвигать обвинения в адрес Украины в "войне киевского режима против своего народа на Донбассе", а также заявил о "истреблении гражданского населения в Палестине".


"Истреблением гражданского населения в Украине с 2014 года занимается исключительно Россия. Делает это намеренно, прекрасно понимая результат своих геноцидных действий, — ответили Путину в Офисе президента Украины. — А с февраля 2022-го истребление гражданского населения приобрело системный, масштабный, тотально разрушительный характер, что предполагает авиационные бомбардировки, ракетные и артиллерийские обстрелы всей территории Украины".

Относительно заявления Путина о поисках РФ путей прекращения трагедии Украины Михаил Подоляк был не менее критичным. При этом в Офисе президента объяснили, при каких условиях готовы сесть за один стол с Путиным.

"России нечем думать и нечего думать о том, как "прекратить трагедию в Украине" – немедленно вывести оккупационные российские войска с суверенной территории другого государства. После – за стол, чтобы обсудить выплаты, компенсации и другие юридические последствия войны", — говорят в Офисе президента Украины.

Между тем, глава Пентагона обратился к союзникам: в чем остро нуждается Украина.

В Украине ограничили ставки по микрокредитам.

А в России арестовали певца, который сжег свой паспорт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!