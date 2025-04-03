Готовимся к Лазаревой субботе: обычаи и строгие запреты

Приближается Лазарева суббота. Как и другие пасхальные праздники, он посвящен событию из жизни Христа. Верующие вспоминают совершенное Иисусом великое чудо. Дата Лазаревой субботы меняется каждый год. Праздник отмечается в предпоследнюю субботу перед Пасхой, или в шестую субботу пасхального поста. В этом году этот праздник наступит 12 апреля, причем одинаково, как по старому, так и по новому стилю.

Лазарева суббота. Фото из открытых источников

В Лазареву субботу верующим рекомендуется посетить богослужение. Главная тема молитв этого дня – просьбы об исцелении тяжких болезней и проявлении Божьей милости. В этот день христиане уже начинают нести в храм для освящения веточки вербы.

Так как в это время пост, то в Лазареву субботу нужно воздержаться от использования в рационе таких продуктов: яйца и продукты, содержащие их; мясо и мясные изделия, сало, рыбу; молочные, кисломолочные продукты.

Можно готовить постные каши, овощи, фрукты и ягоды в любом виде. Разрешено выпить бокал вина в честь праздника.

В народе для этого дня есть ряд запретов.

Не желательно: утруждать себя тяжелой работой по дому; идти на рыбалку, забивать скот; рукодельничать (шить, вязать и т.д.); шуметь, устраивать развлечения; распивать спиртное.

В церкви особых запретов нет – как и в любой другой день, нельзя грешить повседневными грехами и следует уделить время молитве.

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