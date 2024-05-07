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Готова ли ПЦУ благословлять однополые браки: Епифаний дал ответ

Предстоятель ПЦУ Епифаний считает, что это противоречит христианскому учению

сегодня, 17:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Православная церковь Украины не готова благословлять однополые браки. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Радио Свобода" сделал предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Готова ли ПЦУ благословлять однополые браки: Епифаний дал ответ

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Фото: из открытых источников

"Мы приняли соответствующее решение на последнем поместном соборе Православной церкви Украины. У нас есть даже декларация, которая четко свидетельствует, что мы не будем этого делать", — сказал он.

Журналистка напомнила ему, что ранее Папа Римский Франциск сказал, что священникам следует разрешить благословлять однополые пары при определенных обстоятельствах. Епифаний ответил, что это "очень риторический" вопрос.

"Папа иногда заявит, а потом другие трактуют, что он имел в виду совсем другое, это не благословение. И мы знаем, что Греко-католическая церковь категорически это отвергла. Заявила, что они этого не поддерживают и не будут выполнять, даже если это будет соответствующим решением, потому что это противоречит христианскому учению", — отметил глава ПЦУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в храм женщины могут заходить в штанах. Подобных запретов действительно не существует в подавляющем большинстве Православных Церквей, разве что за исключение тех церквей, которые находятся под Московским патриархатом. Об этом сообщили в Православной Церкви Украины.

В ПЦУ добавили, что миф по отношению к женщинам в брюках возник от извращения того, что написано в Священном Писании.

Также издание "Комментарии" сообщало – ПЦУ с 1 сентября перешла на новый календарь: что коренным образом изменилось.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R7HhVDTNDOw&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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