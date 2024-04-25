logo

BTC/USD

63713.76

ETH/USD

3128.84

LTC/USD

83.79

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия В ПЦУ отменили строгий запрет для женщин, которого на самом деле не существовало: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

В ПЦУ отменили строгий запрет для женщин, которого на самом деле не существовало: о чем идет речь

В ПЦУ заверили, что женщинам можно приходить в церковь в штанах.

сегодня, 14:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В храм женщины могут заходить в штанах. Подобных запретов действительно не существует в подавляющем большинстве Православных Церквей, разве что за исключение тех церквей, которые находятся под Московским патриархатом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в Православной Церкви Украины.

В ПЦУ отменили строгий запрет для женщин, которого на самом деле не существовало: о чем идет речь

В ПЦУ прокомментировали, будут ли пускать в храмы женщин в штанах

"Нет в нашей Церкви такого запрета. Да и в других Православных Церквах мира (кроме МП, очевидно) подобных правил, которые бы запрещали сейчас женщинам в брюках приходить в храмы. Для наших священнослужителей важно не то, в какой одежде человек приходит в храм , а главное – с какими желаниями и духовными потребностями", – отметили представители духовенства.

В ПЦУ добавили, что миф по отношению к женщинам в брюках возник от извращения того, что написано в Священном Писании.

Священнослужители отмечают, чаще всего в контексте такого "запрета" ссылаются на строки из Ветхого Завета: "На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женскую одежду, ибо гнусный пред Господом Богом твоим всякий, что делает это" (Втор. 22: 5).

Поэтому в ПЦУ подчеркивают, что речь идет не о вещах, в которые одеваются прихожане, а о запрете мужчине изображать женщину, а женщине – мужчину.

"Итак, важна не столько форма одежды, сколько цель, с которой она употребляется. Убеждены: для Бога важно не внешнее, а внутреннее, не временная "обертка" человека, а его духовные украшения. Хотя, бесспорно, и мужской, и женский одежда, особенно когда человек проходит в храм, не должна быть побуждением к греховным соблазнам", — подчеркнули в ПЦУ.

Читайте на портале "Комментарии" — ПЦУ с 1 сентября перешла на новый календарь: что коренным образом изменилось.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=825489322940909&id=100064395471430&rdid=VNXzXzAgwyLqiiLH
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости