В ПЦУ отменили строгий запрет для женщин, которого на самом деле не существовало: о чем идет речь

В храм женщины могут заходить в штанах. Подобных запретов действительно не существует в подавляющем большинстве Православных Церквей, разве что за исключение тех церквей, которые находятся под Московским патриархатом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в Православной Церкви Украины.

В ПЦУ прокомментировали, будут ли пускать в храмы женщин в штанах

"Нет в нашей Церкви такого запрета. Да и в других Православных Церквах мира (кроме МП, очевидно) подобных правил, которые бы запрещали сейчас женщинам в брюках приходить в храмы. Для наших священнослужителей важно не то, в какой одежде человек приходит в храм , а главное – с какими желаниями и духовными потребностями", – отметили представители духовенства.

В ПЦУ добавили, что миф по отношению к женщинам в брюках возник от извращения того, что написано в Священном Писании.

Священнослужители отмечают, чаще всего в контексте такого "запрета" ссылаются на строки из Ветхого Завета: "На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женскую одежду, ибо гнусный пред Господом Богом твоим всякий, что делает это" (Втор. 22: 5).

Поэтому в ПЦУ подчеркивают, что речь идет не о вещах, в которые одеваются прихожане, а о запрете мужчине изображать женщину, а женщине – мужчину.

"Итак, важна не столько форма одежды, сколько цель, с которой она употребляется. Убеждены: для Бога важно не внешнее, а внутреннее, не временная "обертка" человека, а его духовные украшения. Хотя, бесспорно, и мужской, и женский одежда, особенно когда человек проходит в храм, не должна быть побуждением к греховным соблазнам", — подчеркнули в ПЦУ.

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