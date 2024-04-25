В ПЦУ отменили строгий запрет для женщин, которого на самом деле не существовало: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
В храм женщины могут заходить в штанах. Подобных запретов действительно не существует в подавляющем большинстве Православных Церквей, разве что за исключение тех церквей, которые находятся под Московским патриархатом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в Православной Церкви Украины.
В ПЦУ прокомментировали, будут ли пускать в храмы женщин в штанах
В ПЦУ добавили, что миф по отношению к женщинам в брюках возник от извращения того, что написано в Священном Писании.
Священнослужители отмечают, чаще всего в контексте такого "запрета" ссылаются на строки из Ветхого Завета: "На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женскую одежду, ибо гнусный пред Господом Богом твоим всякий, что делает это" (Втор. 22: 5).
Поэтому в ПЦУ подчеркивают, что речь идет не о вещах, в которые одеваются прихожане, а о запрете мужчине изображать женщину, а женщине – мужчину.
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