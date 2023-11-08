Глава РПЦ рассказал, кого считает русским

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Константин Куликов
Патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил, что настоящим русским себя может считать лишь православный. Об этом сообщают "Комментарии".
Глава РПЦ Кирилл
"Те, кто говорит, что мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: "А вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь?" И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе как о русских людях", — заявил во время проповеди глава РПЦ.
Кирилл отметил, что современная Россия, по его мнению, представляет собой "оплот православия в мире".
Считать ли себя русскими, атеистам, агностикам, представителям протестантских конфессий или старообрядцам, которые отвергли никонианские реформы, положившие начало современной форме российского православия, Кирилл умолчал.
Напомним, что глава РПЦ поддержал путинскую войну в Украине, призвав паству молиться за "защитников Донбасса". Кроме того, в своей пасхальной проповеди он заговорил терминами имперской России. Кирилл назвал русских и украинцев потомками "единой Руси", а нынешнюю войну междоусобной бранью — термином времен феодальной раздробленности. При этом по отношению к двум народам он употребил определения более позднего, царского, периода — "великороссы" и "малороссы".
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