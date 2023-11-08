Глава РПЦ рассказал, кого считает русским

Патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил, что настоящим русским себя может считать лишь православный. Об этом сообщают "Комментарии".

Глава РПЦ Кирилл

"Те, кто говорит, что мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: "А вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь?" И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе как о русских людях", — заявил во время проповеди глава РПЦ.

Кирилл отметил, что современная Россия, по его мнению, представляет собой "оплот православия в мире".

Считать ли себя русскими, атеистам, агностикам, представителям протестантских конфессий или старообрядцам, которые отвергли никонианские реформы, положившие начало современной форме российского православия, Кирилл умолчал.

Напомним, что глава РПЦ поддержал путинскую войну в Украине, призвав паству молиться за "защитников Донбасса". Кроме того, в своей пасхальной проповеди он заговорил терминами имперской России. Кирилл назвал русских и украинцев потомками "единой Руси", а нынешнюю войну междоусобной бранью — термином времен феодальной раздробленности. При этом по отношению к двум народам он употребил определения более позднего, царского, периода — "великороссы" и "малороссы".

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