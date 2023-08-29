Франция одобрила жесткое решение относительно мусульман

Франция ужесточит и без того строгие запреты на религиозную одежду в государственных школах. С нового учебного года мусульманкам запретят носить не только платки, но и абайи — традиционные платья-халаты. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Абайя — традиционное платье-халат

"Внешний вид учеников в классе не должен сходу выдавать религию. Я принял решение запретить носить абайю в школах", — сказал министр образования Габриэль Атталь.

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Ношение платка в государственных школах и правительственных зданиях вне закона с 2004 года, а в 2010 году Франция запретила публичное ношение хиджаба, закрывающего лицо.

По словам министра образования Французской республики, элементы одежды, подчеркивающие религиозную принадлежность, нарушают светский характер школы.

При этом первые запреты на религиозную атрибутику во французских школах появились еще в 19 веке и они связаны с желанием светских властей ослабить влияние католическое влияние на детей и общество. Из-за увеличения доли мусульманского населения сейчас запреты коснулись и признаков принадлежности к исламу.

Во Франции проживают около пяти миллионов мусульман, которые составляют почти 9% населения государства. Это наивысший показатель в Европе.

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