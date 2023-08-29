В Минобороны заявили о создании армии будущего: что это будет

Министерство обороны Украины запускает процесс создания украинской армии будущего. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в колонке на Интерфаксе.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны отметил, сложность для Украины в том, что нет четкого понимания, когда закончится полномасштабная война. Это, с одной стороны. А, с другой стороны, нет также понимания, когда Украина станет полноценным членом НАТО, чтобы понимать, как двигаться.

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"Поэтому мы создаем своеобразный каркас, объединяющий международные договоренности, долгосрочные процессы усовершенствования и развития, а также ресурсы", — заявил министр.

Резников сообщил, что в мае этого года был завершен обзор способностей ВСУ. Это философия, по которой работают страны НАТО.

"Теперь мы понимаем, какие способности ВСУ имеют, что нужно развивать, учитывая оценку среды безопасности до 2032 года. Это основа для наших собственных решений и предметного разговора с партнерами — куда вкладывать усилия", — пояснил министр.

В свое видение будущей украинской армии Минобороны закладывает настоящие гарантии безопасности. Это, по словам Резникова, является приоритетом. В его понимании гарантии безопасности — это обученный, обеспеченный и вооруженный украинский воин. Кроме того, это наличие в арсеналах техники и боеприпасов, а также способность производить нужное оружие в нужном количестве.

"Работаем с партнерами на таком уровне, который было сложно представить. Вскоре последуют сигналы, которые продемонстрируют динамику этого движения", — анонсировал Резников.

Министр добавил, что у него на сегодня есть мощная команда заместителей и государственный секретарь — и это позволяет "решать многогранные задачи".

В колонке Резников упомянул о своем бывшем заместителе Вячеславе Шаповалове. "Надеюсь, что вскоре будут выяснены все обстоятельства в отношении Вячеслава Шаповалова с твердым соблюдением принципа презумпции невиновности. Он проделал огромный объем работы в самое сложное время", — написал министр.

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