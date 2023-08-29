В Минобороны заявили о создании армии будущего: что это будет

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Министерство обороны Украины запускает процесс создания украинской армии будущего. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в колонке на Интерфаксе.
Алексей Резников. Фото: из открытых источников
Глава Минобороны отметил, сложность для Украины в том, что нет четкого понимания, когда закончится полномасштабная война. Это, с одной стороны. А, с другой стороны, нет также понимания, когда Украина станет полноценным членом НАТО, чтобы понимать, как двигаться.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Резников сообщил, что в мае этого года был завершен обзор способностей ВСУ. Это философия, по которой работают страны НАТО.
В свое видение будущей украинской армии Минобороны закладывает настоящие гарантии безопасности. Это, по словам Резникова, является приоритетом. В его понимании гарантии безопасности — это обученный, обеспеченный и вооруженный украинский воин. Кроме того, это наличие в арсеналах техники и боеприпасов, а также способность производить нужное оружие в нужном количестве.
Министр добавил, что у него на сегодня есть мощная команда заместителей и государственный секретарь — и это позволяет "решать многогранные задачи".
В колонке Резников упомянул о своем бывшем заместителе Вячеславе Шаповалове. "Надеюсь, что вскоре будут выяснены все обстоятельства в отношении Вячеслава Шаповалова с твердым соблюдением принципа презумпции невиновности. Он проделал огромный объем работы в самое сложное время", — написал министр.
Читайте также на портале "Комментарии" — еще один кандидат в президенты США пообещал "отдать" России украинские территории.
Обсуждения
Новости