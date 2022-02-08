Если приедет, война закончится: украинский архиепископ пригласил Папу Римского в Украину

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Карина Ожерельева
Лидер католиков восточного обряда Украины заявил во вторник, 8 февраля, что пригласил Папу Франциска посетить страну, назвав это огромным жестом, который поможет достичь мира во времена напряжения с Россией. Об этом сообщает Reuters.
Папа Франциск – Reuters
Во время видеоконференции из Киева Верховный архиепископ Святослав Шевчук отметил, что не следует ждать идеальных условий, и визит может состояться даже при нынешних обстоятельствах.
Украина преимущественно православная, но около 10% населения принадлежит к католической церкви восточного или византийского обряда, последователи которой находятся в верности Рима.
Россия сгруппировала войска вблизи Украины, но отрицает планирование нападения.
Чтобы посетить Украину, Папа должен быть приглашен правительством и религиозной властью. Россия и ее православная церковь, имеющая тесные связи с Кремлем, вряд ли приветствуют такой визит.
Это также может усугубить дело Папы, поскольку он пытается улучшить отношения с Русской Православной Церковью.
Планируется вторая встреча понтифика с российским патриархом Кириллом. Их встреча на Кубе в 2016 году стала первой между папой и русским патриархом после великого раскола, разделившего христианство на восточную и западную ветви в 1054 году.
Как сообщали ранее "Комментарии", Папа Римский возглавил день молитвы за мир в Украине.
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